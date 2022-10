El contador Jorge Pérez en diálogo con Líder hace un análisis de la situación de la Cooperativa Eléctrica y cuál sería desde su punto de vista un paliativo para la grave situación económica de la entidad.

Pérez arrancó la entrevista radial diciendo, «cómo ciudadano y socio de la Cooperativa me produce una tremenda preocupación, porque en definitiva la Cooperativa es una entidad importante de nuestra comunidad y presta un servicio esencial y no se puede tomar con liviandad»

Jorge Pérez quiere alertar a los vecinos, socios de la Cooperativa, «Hago esta advertencia para que la sociedad reaccione, que demande, me extrañó que del primer planteo nadie dijo nada, creo que es un tema que debe ser preocupación del cuerpo de delegados, de los consejeros, pero también de los socios que somos los que usamos la luz»

El contador hizo un análisis de lo que a su entender es el problema, «hay un 30% o más de energía que no se factura, ahí está el déficit principal. Lo que propongo que se haga una auditoría para ver quiénes se están beneficiando con esa irregularidad, la energía se consumió y la Cooperativa no la cobra, alguien se está beneficiando, yo cómo socio quiero saber quién se está beneficiando, yo no quiero pagarle la luz a un grupo de vivos que estén haciendo negocios, espero que la sociedad reaccione porque esto no puede seguir así»

«Hay una irregularidad muy grande y debe esclarecerse. La responsabilidad política es de quién conduce la Cooperativa Eléctrica. Escuché decir al presidente en una entrevista, reconocer lo que planteé en mi solicitada, que renuncia a la presidencia porque no puede controlar una interna que tiene dentro de su grupo político, lo dijo él, yo imaginaba que era así, hoy escuchándolo confirma lo que yo pensaba. El es una buena persona, honesta, no tengo dudas, pero no tiene la personalidad para manejar la presidencia y ponerle límites a algunos de lo que integran su grupo político que están en la Cooperativa por otras cosas, creo que algunos están bien intencionados, pero está acompañado por otras personas que no tienen la misma vocación que él, hay muchos que están por negocios particulares y el no supo ponerle coto, la Cooperativa desde el 2001 está manejado por el justicialismo en diferentes versiones»