Uno de los temas abordados en una extensa entrevista por FM Líder con Victor Aiola fue la vacuna rusa, la llegada y aplicación de la misma y las polémicas declaraciones en su momento del jefe comunal.

Sobre esta cuestión el intendente decía que, “Desde el gobierno municipal hemos promocionado y hemos puesto todo a disposición para que se vacune en nuestra ciudad, una cosa es lo que uno piensa como médico, en lo personal y otra cosa es la amplitud que tiene el gobierno de responsabilidad, con lineamientos como lo hemos hecho siempre con el gobierno nacional y provincial con respecto a la vacunación“.

“Uno trata de que la gente se vacune porque es la única herramienta que tenemos hoy en día, la vacuna es la que nos va a permitir la salida de esta pandemia, es la luz al final del túnel”.

Aiola volvió sobre los dudas y cuestionamientos que hizo en su momento, “Por otro lado, los cuestionamientos que yo he hecho sobre la vacuna es que es una vacuna que está en fase de investigación como las demás y que no podía ser ni obligatoria ni universal y por otro lado la diferencia que hay entre la vacuna que se está aplicando en nuestro país con la Pfizer u otras, es que Pfizer ha mostrado en revistas científicas, los estudios y los avances de las vacunas, en caso la que se está aplicando en nuestro país no tenemos certeza de los resultados, no sabemos desde el punto de vista científico, porque no se han presentado en la OMS ni lo que es la FDA ni tampoco a la Asociación Europea cuales son los avances o cuales son los resultados desde la vacuna, de todas formas el ANMAT hizo una recomendación y el Ministerio de Salud de Nación lo aprobó, entonces hay que confiar que estos organismos están cuidando nuestra salud. Los cuestionamientos iban por ese lado, por la falta de información clara y precisa con respecto a la vacuna”

