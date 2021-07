Herrera: «Evolución no se ha marcado como una línea interna definida»

El presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera opinó sobre los cuestionamientos que hicieran algunos integrantes de Evolución Radical luego de conocerse la lista de candidatos que va a competir en las PASO de septiembre.

Alguno de esos cuestionamientos tenía que ver con la no convocatoria para el armado de la lista de precandidatos. Sobre dicha cuestión el edil oficialista dijo que Evolución, “Tiene integrantes dentro de la mesa local que simpatizan con espacio ese, pero Evolución no se ha marcado en Chacabuco como una línea interna definida, no me parece un reclamo de este tipo o una manifestación de que han quedado afuera, no la comparto porque el partido radical en Chacabuco tiene una mesa de unidad donde están todos los sectores representados, de no haber sido así tendríamos que haber tenido una interna local en todo caso para dirimir estas cuestiones, la lista fue conformada por un gran trabajo de la dirigencia local, al frente estuvo Emilia Recondo, hizo un excelente trabajo, escuchando a todos y con la mejor predisposición, por eso digo que la lista fue conformada con las voces de la mesa dirigencial del partido radical”

Herrera remarcó que, “Soy un convencido que la armonía partidaria es la que da inicio a lo que después logra una verdadera representatividad porque se trasforma en algo genuino, eso es lo importante, en ese sentido creo que se logró, siempre hay situaciones complejas o de poco entendimiento, hoy ya hay que trabajar en lo que logramos, en lo que conformamos, acompañar a Alejo Pérez que es nuestro primer candidato a concejal, que es una persona joven, con mucha fuerza, muy inteligente, con mucho espíritu y por sobre todo que interpreta el sentido común de lo que pasa en la sociedad, eso es fundamental para un candidato”