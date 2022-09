«Herrera tiene mucha actividad para sumar una más»

Dialogamos con el concejal Ariel Di Piero, vicepresidente del Comité Alem y referente del espacio Evolución Radical. El dirigente estuvo en los estudios de Líder y habló de varios temas de actualidad, entre otros, la elección partidaria que sería el mes próximo.

El ex funcionario de Aiola sobre esta cuestión manifestó que, «hoy todos estamos de acuerdo que hay que buscar un consenso y tratar de trabajar por una lista de unidad. Creo que nadie tiene las ganas de dirimir esto en una interna, siempre se intenta y de hecho conformamos una mesa para ponernos de acuerdo y llegar a una lista de unidad como lo hicimos en la anterior elección que el intendente propuso a Emilia Recondo cómo presidente y todos estuvimos de acuerdo, en ese mismo camino vamos a trabajar hasta el armado de listas, aunque tampoco es malo si no se llega a un acuerdo ir a una interna»

El concejal continuó analizando la posible «unidad», «Sería interesante pensar en una conducción partidaria que no esté demasiado vinculada con la función, sería interesante que quién conduzca el partido no esté ocupando cargos en el ejecutivo o legislativo, que tenga la posibilidad de abocarse a la conducción partidaria y además de darle la posibilidad a gente que no está ocupando ningún cargo y que son representativos del radicalismo».

Al ser consultado sobre los nombres que circulan y la posibilidad que un grupo acompañe a Herrera, ya han hecho publico esa postura, Di Piero dijo que, «Lisandro ha sido presidente del Comité en dos oportunidades, estaba en nuestro espacio cuando lo fue, Lisandro es el presidente del Concejo Deliberante que es una tarea representativa para el partido pero además para la comunidad, imagino yo que debería estar abocado a eso y además está conduciendo el instituto Lebenshon, tiene varias actividades como para pensar sumar una más»

«Nosotros estamos trabajando con Mario Lalla que es una posibilidad, Mario ha dicho a nuestro espacio que está dispuesto a asumir ese compromiso, y también está dispuesto a que sigamos charlando para lograr esa unidad.