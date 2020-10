Hogar Máximo Gil: hace un llamado desesperado a los vecinos

Mediante una conferencia de prensa Mariano Cámera, presidente de la Asociación Máximo Gil relató la situación desesperante que atraviesa el Hogar ya que luego de los casos de los 3 niños positivos y del personal están necesitando relevarlos.

Camera dijo ¨convocamos a los vecinos que fueron covid positivo, y si tienen el alta medica, pedimos que se acerquen como voluntarios para colaborara con las dos personas que están viviendo las 24 horas en el hogar. Ingresarían las nuevas personas y permitirían que las empleadas puedan salir para descansar¨.

¨Es una situación limite, esperábamos contar con asistencia de la Cruz Roja pero hay cuestiones burocráticas que se deben cumplir. No tenemos mas remedio que pedir la colaboración a los vecinos para que podamos salir adelante. No tenemos demasiadas opciones ya que los chicos positivos no se los puede trasladar, tienen que estar en la institución¨.

¨Quienes se ofrezcan van a estar siempre acompañados por alguien, con turnos rotativos, serian tres o cuatro días, cuando esperamos que las trabajadoras ya puedan comenzar a reincorporarse¨.

¨Desde el municipio no nos pudieron dar respuesta ya que no tienen personal, nos dijeron que todo está abocado al ala 3. Hablamos con el jefe del servicio local, que se comunicó con la Región Sanitaria Tercera y nos ofrecieron dinero para contratar gente. Pero la verdad que nadie va a querer, si no tuvo ya covid. Además no queremos asumir el compromiso de que ingrese gente sana, que se pueda contagiar y luego tener un problema legal¨.

Camera explicó que quienes están atravesando la enfermedad están bien, los chicos y las trabajadoras, con síntomas leves. ¨La totalidad de los chicos fueron hisopados y 3 dieron positivo, no hay necesidad de trasladarlos, ellos indefectiblemente tienen contacto con el resto de los chicos ya que no tenemos una gran infraestructura¨.

¨Quienes ingresen a colaborar no van a tener que cocinar, sino acompañar a los nenes. Las personas pueden comunicarse con cualquiera de los integrantes de la institución, o al celular 2352 445540. El que hacemos es un llamado desesperado y no tenemos más opciones¨.

Los positivo es que mientras se desarrollaba la conferencia de prensa se comunicó alguien que pasó por el covid para colaborar.