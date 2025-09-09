Hogar Máximo Gil: últimas tarjetas disponibles para la cena aniversario

El Hogar Máximo Gil celebrará sus 40 años de vida institucional con una gran cena aniversario el próximo sábado 13 de septiembre en el salón del Sindicato de Choferes de Camiones de Chacabuco. El presidente de la comisión, Dr. Mariano Camera, confirmó que todavía quedan tarjetas disponibles y destacó el acompañamiento de la comunidad.

“La idea principal no es recaudar, sino generar un encuentro con todas las personas que hicieron posible que la institución siga funcionando después de tantos años”, señaló Camera en diálogo con la prensa.

Una cena para compartir

El valor de la tarjeta es de $30.000 para mayores y $20.000 para menores de 12 años. Incluye comida y bebida durante toda la velada. El menú contará con chorizo, ensalada, costillar y postre helado. Además, habrá shows en vivo a cargo de la banda local The Lorean, sorteos de viajes y premios aportados por comercios de la ciudad.

“Sabemos que representa un esfuerzo económico para muchas familias, pero hicimos lo posible para que sea una tarjeta accesible dentro de los altos costos que implica organizar una cena de estas características”, explicó el presidente.

Colaboración de instituciones y comercios

Camera destacó también el aporte de distintos comercios, del municipio y de voluntarios que año a año acompañan al Hogar:

“Hay un esfuerzo mancomunado de muchísima gente para que la noche sea especial. Queremos que la institución tenga la celebración que se merece”.

Cómo adquirir las tarjetas

Las entradas pueden solicitarse a los integrantes de la comisión del Hogar Máximo Gil o a través de las redes sociales de la institución. También se pueden abonar mediante transferencia bancaria.

Actualmente, el hogar alberga a 23 chicos, y además de la cena cuenta con otras fuentes de sostenimiento económico como la rifa anual, las cuotas sociales y diferentes bonos contribución.

Un festejo esperado

La institución cumplió 40 años en marzo de este año, pero decidió extender los festejos para dar lugar a un evento de encuentro comunitario. “Es una fecha muy importante, con mucha historia y con el trabajo de cientos de personas que hicieron posible que el Hogar siga en pie. Queremos celebrarlo como corresponde”, cerró Camera.