Hospital Municipal: atención psicológica para niños

Las psicólogas, Virna Ventimiglia y Lucía Recondo, integrantes del Equipo de Salud Mental Pediátrica del Hospital Municipal de Chacabuco, hicieron referencia a la metodología de trabajo y al servicio de guardia pasiva.

Respecto a la situación de Covid-19 que nos atraviesa, se implementaron diferentes estrategias de abordaje. “Al comienzo, por el desconocimiento y los temores que todos teníamos, tuvimos que ajustar el dispositivo de atención”, explicó la Psicóloga Recondo.

“Ahora sí estamos recibiendo más consultas”, dijo tras añadir que están atravesadas por cuestiones de urgencia.

Seguidamente, Lucía Recondo, señaló “un niño no es sin un otro, no es sin la familia, no es sin la escuela, no es sin las otras instituciones por las cuales transita”. Sobre este aspecto, se implementaron reuniones virtuales con los equipos docentes de las escuelas.