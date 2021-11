«Hoy a Darío Golía le da vergüenza el Kirchnerismo”

El subsecretario de gestión de gobierno Maximiliano Felice dijo en diálogo con Líder, «A Darío Golía le da vergüenza el Kirchnerismo».

El funcionario municipal hace un balance de la gestión y por qué deberían seguir acompañando a «Juntos», marcando la diferencia del Frente de Todos, «han sido una oposición bastante floja, poco propositiva, con diagnósticos muy pobres»

Dentro de la entrevista Felice además dijo que de renovación la lista no tiene nada, «hay Golía, hay Belfortti, hay Garello, hay Domínguez, donde hay Carnaghi, no sé dónde está la renovación, les cuesta mostrarlo como al Kirchnerismo que representan»

Al ser consultado sobre la cuestión que se dio durante la segunda parte de la campaña donde el Frente de Todos presentó varios proyectos como si fuera una elección ejecutiva, criticado por “Juntos” de querer confundir al electorado, Felice manifestó que, “hay una estrategia del Frente de Todos de mostrarse activos cuando estuvieron los últimos 5 años haciendo una oposición bastante floja, muy poco propositiva, creo que en líneas generales ha sido bastante pobre, solo oponerse por oponerse y presentar propuestas irrealizables»

Felice sin nombrarlo hizo mención a Andrés Segura que días atrás presentó unas estadísticas y proyectos sobre seguridad vial como «Ciudad Creativa», «es irrisorio escuchar muchas veces a algún desaparecido político que sale hablar de accidentes de tránsito cuando sabemos lo que pasa todos los días al ser publicados por los medios, con la capacidad que hoy tienen de transmitir en el momento, esto es solo para cubrir otras cosas y no estar hablando por ejemplo lo que representa Darío Golia como funcionario de nacional y todo el Kirchnerismo que lo acompaña”

En la entrevista radial Felice dijo que “hay que cortar con la hipocresía ante el ciudadano”, “Es ese Kircherismo que nos metió en una cuarentena diciendo que quería una argentina con 10% más de pobres antes de tener 100 mil muertos y las dos cosas sucedieron, le salieron mal, se vacunaron antes, hubo vacunatorios Vip, un año y medio sin clases, cerraron 20 mil Pymes, se perdieron cien mil empleos, no pueden hablar de seguridad porque liberaron miles de presos y ver como acribillaron a un jubilado esos mismo que soltaron, una inflación del 52%, una heladera vacía, un asado que se convirtió en una bolsa de polenta, regalar millones de pesos en electrodomésticos habiendo otras necesidades, a los jubilados que no le alcanza para llegar a fin de mes y vemos a la vice presidenta cobrando 2 millones y medio de pesos y le pagan un retroactivo de 120 millones, con controles de precios que generan desabastecimiento, hay una intención de no querer hacerse cargo de eso, de lo que son, le da vergüenza, hoy a Darío Golía le da vergüenza el Kirchnerismo”