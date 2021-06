El intendente de Junín Pablo Petrecca en una extensa nota con FM Líder habló de varios temas de actualidad ejecutiva y partidaria. Sobre la representación del PRO a nivel local reconoce como único espacio el que lidera el ingeniero Jorge Muela, “hoy Jorge Muela es el presidente del PRO de Chacabuco”. Además, el intendente de Junín dijo que Daletto, “ha dicho públicamente que no forma parte del PRO, pretenden estar en Juntos por el Cambio, pero no están dentro del PRO”

Petrecca en la entrevista radial dio detalles del porqué Muela es el referente local de dicho espacio político, “En Chacabuco trabajamos muy bien, hay un gran equipo, está Jorge Muela conduciéndolo, está Juana Penuto, hay un gran equipo, está Nacho Orsini en el Concejo Deliberante, es un gran equipo de trabajo que está en contacto con la gestión, con el intendente Víctor Aiola trabajando en conjunto como corresponde”.

“Lo que hemos hecho es acompañar a ese grupo que representa los valores y representa el espíritu de trabajo que estamos realizando en la provincia de Buenos Aires del PRO, así que estamos muy contentos con el crecimiento que ese espacio está teniendo, estamos para acompañarlos, para que las próximas elecciones haya representantes de nuestro espacio en las listas, tenemos un gran equipo en Chacabuco que vamos a seguir fortaleciéndolo esperando que crezca día a día”

Cuando se le consultó sobre Marcelo Daletto, si este ya no era referente del PRO local, el jefe comunal de la vecina ciudad dijo, “El espacio que nombras ha dicho públicamente que no forma parte del PRO, lo han dicho públicamente y tienen otro nombre que no recuerdo cual es, pretenden estar en Juntos por el Cambio, pero no están dentro del PRO, lo que hacemos nosotros es que en cada distrito haya representantes del PRO, hoy Jorge Muela es el presidente del PRO de Chacabuco, el equipo que lo acompaña son parte de la junta promotora y está avalado, la junta ha sido presentada formalmente y ha sido avalada y aprobada por lo cual hoy las autoridades del PRO en Chacabuco están representadas por Jorge Muela a la cabeza”