Hablamos con el intendente municipal Víctor Aiola de varios de actualidad ejecutiva y política. Entre otros los temas abordados fueron el cambio de varios ministros de economía en corto tiempo.

«Esto demuestra la imprevisibilidad del gobierno nacional, ahora está Sergio Massa en economía y esperemos que las cosas mejoren porque la gente de bien quiere que al país le vaya bien, nadie quiere que le vaya mal, que al país le vaya bien significa que le va a ir bien a los argentinos»

«Hoy está la figura de un primer ministro con un presidente desdibujado, su figura totalmente esmerilada, debilitada y no por la oposición sino por el propio espacio del Frente de Todos. La gente la está pasando muy mal, y mientras hablan de Cristina, del atentado, de Massa y de esas cosas, lo cierto que hubo recortes en Discapacidad, recortes en Educación, recortes en salud»

«Ayer se dio el índice de agosto en 7% y la interanual llega al 80%, lo que se quiere hacer es desviar la cuestión, pero es cómo tapar el sol con un dedo, la gente está sufriendo los efectos de un gobierno que está haciendo las cosas sin saber y no ha hecho una cosa bien desde que arrancó en el 2019 y en realidad esa falta de previsibilidad, la falta de un plan de gobierno la está pagando el pueblo argentino con más pobreza, con menos educación, menos salud, es lo que estamos viviendo todos, hoy hay un gran rechazo de la gente al gobierno nacional y al Kirchnerismo en particular. Hoy a nadie le interesa las elecciones, a los argentinos les interesa vivir un poco mejor, y no significa darse lujos, significa poder comer. Hoy la gente se funde trabajando»