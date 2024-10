Dialogamos con la Dra Mónica Pascuccio, médica Endocrinóloga/Diabetologa, sobre la marcha del Departamento de Medicina del Deporte Municipal.

En la nota por Líder nos cuenta además sobre esta enfermedad silenciosa llamada diabetes, cuáles son sus síntomas y cuidados.

La Dra integrante de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal nos refiere si se solucionó el tema de guardias en el nosocomio local y analiza lo que está pasando con el IOMA, «Hoy ningún médico de Chacabuco está trabajando por IOMA, todos los que tienen IOMA y quieren acceder a la consulta tienen qué pagar esa consulta cómo cualquier otra persona que no tenga obra social. Se les hace la factura y después lo reclaman ante la entidad. Todas las personas que tienen IOMA no están yendo a los consultorios cómo hacían habitualmente, muchos se reúsan en hacerse estudios, en hacerse análisis porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, se les hace cuesta arriba»