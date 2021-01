“Hoy no se cuestiona a Alberto Fernández por jugar con la heladera de los argentinos”

El concejal de Juntos por el Cambio Mario Dicundo en dialogo con FM Líder habló de varios temas de actualidad y fiel a su estilo tiró munición gruesa al gobierno de Alberto Fernández como a los referentes locales.

El edil de Cambiemos en el comienzo de la charla hizo un balance del año que culminó y que nos depara este 2021 según su visión, “El balance del año pasado en mi visión es absolutamente negativo, creo que pocas cosas hay para resaltar como positivas. En principio el aspecto sanitario trajo mucho dolor a las familias argentinas, en primer lugar, para quienes sufrieron pérdidas de familiares y por supuesto todo lo que conllevó la pandemia y la cuarentena, la que no compartí en las formas, repercutió en lo económico con las consecuencias que ha traído a muchísimas familias argentinas”.

“Este año no tiene mucho precedente como para ser mejor, ojalá lo sea, pero no soy demasiado optimista porque todos los indicadores económicos hablan de un año muy difícil, muy duro más teniendo en cuenta que el contexto internacional también lo será, no hay mucho margen para que la cosa cambie, si aspiro y gracias a Dios el presidente a recapacitado para que los chicos vuelvan a estar en clases y generar todas las condiciones, tuvieron un año para trabajarlo, esto debería estar garantizado para volver nuestros chicos a clase”

Al ser consultado si creía que de la mano de la obra pública venia la reactivación de la economía como lo expresó el presidente Fernández, al igual que el ministro de Nación Katopodis que nos visitó el viernes pasado, el concejal Dicundo dijo que, “La obra pública por supuesto que es bienvenida, uno no va a negarlo, pero no va a cambiar la economía de Chacabuco para nada, se verá beneficiado un sector puntual y por un tiempo determinado y punto, si no se reactiva la economía nacional y se pone a andar cada uno de los actores de la economía, nosotros vamos a seguir en la misma o peor situación”

“Con respecto a la visita del ministro Katopodis que pasó un ratito por la municipalidad, pero estuvo mucho tiempo con los compañeros de las Unidades Básicas y lo mismo con la gente de vialidad, pasó un ratito sin avisar a los medios y sin avisar a los autoconvocados”

Dicundo dijo que el ministro solo hizo política al hablar de la herencia recibida por el ex presidente Macri, “se dedicaron a hablar de la herencia recibida de Macri de la cual podemos hacer un balance de la herencia recibida por Macri y de la herencia recibida de Alberto en este último año y puedo asegurar en materia de obra pública que la herencia de Macri es mucho mayor que la que tenemos de Alberto”.

“Puedo mencionar en Chacabuco la tercer Ala de internación que nos permitió que nuestro Hospital no colapse, la nueva Guardia del Hospital que permite tener dos lugares diferenciados ante esta pandemia, tenemos en la zona Oeste la nueva colectora que nos permitió que no nos inundemos más en ese sector, la repavimentación de la avenida Alfonsín-Arenales postergada por años, tenemos la culminación del acceso a O’Higgins y la culminación del acceso a Castilla, infinidades de obras que llegaron a nuestra ciudad como el nuevo Centro de Monitoreo, la nueva iluminación Led que se ha extendido a casi toda la perifesferia de Chacabuco, por eso ante la evidencia de cuando un ministro que viene a la ciudad por primera vez y hacen un solo anuncio y ya quieren instalar que el gobierno de Cambiemos a nivel nacional y provincial fue desastroso, nosotros en Chacabuco decimos claramente que para los Chacabuquenses no fue así, independientemente que fui critico de los últimos dos años de nuestro gobierno en lo económico, así y todo la herencia de Macri dejó un dólar a $60 y hoy hay un dólar a $160, dejó un paquete de yerba a $150 y hoy está casi $500, o dejó el kilo de asado a $300 o $350 y hoy está a casi $700, por eso yo me pregunto hoy porque no se cuestiona a Alberto Fernández por jugar con la heladera de los argentinos como se los cuestionaba a Macri, estas inconsistencias son las que tenemos que escuchar a veces de Ministros que vienen un ratito a Chacabuco que no están viendo la realidad que estamos viviendo los argentinos”

Mario Dicundo también se metió en la polémica de la vacunación a nivel local y de las postas que se estarían poniendo para agilizar la misma, en la que cuestionan el manejo político que se le está dando , en sintonía con lo que decía el presidente de su bloque, Ignacio Orsini, “Por supuesto que estoy de acuerdo que toda la población y principalmente la población de riesgo debe vacunare, esto está fuera de discusión, no soy anti vacunas y entiendo que la vacuna en cualquier caso nos mejora la calidad de vida, entonces que obviamente uno esto no puede desconocerlo a esto y aspiro a que todos los argentinos podamos acceder a la vacuna, ahora la forma que se está haciendo para traerla es vergonzosa, la propaganda que se hace de eso y de algo que debe ser natural, porque se lo muestra como un logro de una gestión cuando debe ser natural porque deben llegar las vacunas, no es un logro del gobierno por mandar un flete y traer vacunas, la ética que se le quiere dar con el relato de Víctor Hugo como si fuera el gol de Maradona en el 86 y después la miseria humana que muestran algunos funcionarios al querer en distritos que gobierna Cambiemos querer hacer lugares de vacunación ajenos al propio Hospital Municipal es vergonzoso, es lamentable y es peligroso”.

“Que la coordinadora de un plan de vacunación en Chacabuco sea una diputada y no sea la propia gente encargada del vacunatorio de Chacabuco que hace años que funciona y funciona muy bien, y han pasado generaciones enteras vacunándose en el vacunatorio es vergonzoso y como autoridades municipales debemos exigir que esto no sea de esta manera, más allá que estoy de acuerdo que se armen postas de vacunación para vacunar lo más rápido posible, pero tiene que estar al frente de esta situación el municipio y las autoridades de Salud, no puede estar a cargo de esta actividad gente que no conoce y no está preparada para este tipo de cuestiones”



There is no ads to display, Please add some