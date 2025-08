Dialogamos con el candidato a concejal por Somos Chacabuco, el radical, Lisandro Herrera.

En la charla con Lider analiza el acto presentación de lista del día viernes en Casa Vasca y ademas temas de actualidad local y nacional.

En referencia a el veto de Milei a la ley de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad dijo que, » Creo que el presidente tenía la oportunidad de cambiar algunas cosas, la gente le dio la confianza en las urnas a este espacio nuevo y creo que hoy está fallando a esa confianza, yo más que lamentar por el presidente lo lamento por la población argentina que confía y hoy nuevamente se ataca a la población más vulnerable, la que más necesita, me parece más un acto de provocación desmedido con consecuencias gravisimas que tiene que ver con estos recortes y es una falta de respeto a la población».

«Necesitamos liderazgos sólidos, que no estén provocando y buscando el enfrentamiento, veo que el presidente va de un lado para otro despotricando de un sistema que lo hizo presidente y le dio la posibilidad de gobernar el país, me parece bastante poco afortunado en esos temas y espero todos los días que recapacite, no se puede ir en contra de una política justa para los Jubilados, la misma situación con el Garrahan y discapacitados, en la Argentina se había podido avanzar en derechos»