Luego de que Ariel Di Piero confirmara por Líder que va a competir por la intendencia de Chacabuco, esta mañana también por Líder Lisandro Herrera confirmó que será precandidato del radicalismo, «hoy puedo decir que soy precandidato, se lo comuniqué al intendente, al partido y a la mesa de Juntos, seguí los pasos correctos. El intendente fue una de las primeras personas que supo mi intención y también fue muy buena su actitud de abrir el juego, yo no voy a salir mañana a hacer una campaña electoral porque no me nace hacerlo, si me manifiesto públicamente porque es una construcción que uno debe hacer. Mi candidatura responde al pedido de mucha gente»