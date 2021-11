El concejal Mario Dicundo de “Juntos” quien finaliza su mandato el 10 de diciembre en dialogo con Líder hizo un análisis de su paso por el gabinete del intendente Aiola y luego como concejal, además de reflexionar en voz alta del resultado de la elección y cual fue desde su punto de vista la pérdida de votos del espacio que integra.

El edil al ser consultado si se sintió solo en el Concejo Deliberante al defender al ejecutivo municipal dijo que, “Siempre lo que defendí estuvo convencido de defenderlo. Si es cierto que hubiera preferido un bloque más político, más convencido de defender un proyecto político y eso involucra a veces no estar cómodo en la banca, la oposición, algo que debo reconocer, ha tenido un buen papel en el Concejo Deliberante y ha hecho su tarea, la nuestra era acompañar los planteos del departamento ejecutivo, que lo hemos acompañado, pero también entiendo que uno tiene que tener una firmeza en la convicción de muchos temas que no hemos mostrado, soy un convencido que el Concejo Deliberante es un lugar de convicción, uno va y defiende con convicción y si hay que debatir 15 horas un mismo tema hay que hacerlo, estamos para eso, no es un lugar para ir 5 minutos, hagamos la sesión rápida, no tengamos problema y nos vamos a casa, creo que el Concejo Deliberante ha perdido preponderancia en la agenda política, desde el momento que dejamos de estar en el piso superior del municipio, el Concejo Deliberante ha quedado desdibujado, la función del concejal ha quedado desdibujada, el concejo Deliberante merece volver al piso superior de la municipalidad porque es un lugar de jerarquía, los vecinos de Chacabuco sabían dónde funcionaba el Concejo, donde había un recinto acorde a lo ceremonioso, donde teníamos despachos acordes, las herramientas para funcionar con normalidad, esto de andar en lugares alternativos, alquilados, apilados le genera a la figura del concejo Deliberante y a los concejales un desgaste innecesario”