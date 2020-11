Hubo fiesta clandestina en la Laguna de Rocha

Así lo confirmó el tesorero de la comisión. No obstante la clausura no tiene que ver con esta cuestión. La infracción correspondió por no respetar el distanciamiento social y falta de medidas de prevención ante la pandemia por el virus Covid19 informaron de la subsecretaria de transito que intervino en la clausura.

El integrante de la comisión del Club de Pesca sobre esta situación dijo, “El sábado a la noche tuvimos un hecho delictivo, hubo gente que se metió cortando alambrado y dentro del horario no permitido, hubo una especie de fiesta y el día domingo fue mucha gente al predio, fueron de la policía de transito y clausuraron el predio a la noche, así que la laguna esta semana está cerrada. El día martes mantendremos una reunión con el Juzgado de Faltas para ver hasta que día es la sanción. Desde la comisión se va aponer otro empleado para hacer más fácil la organización”

