Importante avance en la obra del Máximo Gil

El presidente del Hogar Máximo Gil Dr. Mariano Camera en dialogo con FM Líder contó que se realizaron los dos sorteos de la rifa en circulación, uno correspondiente a Mayo el cual había sido suspendido y el del mes de Junio, rifa que tiene un premio final de un millón de pesos a sortearse en el mes de diciembre.

El referente de la institución nos comentó como marcha la obra que se empezó a ejecutar en la institución con el aporte del Banco Provincia, con una suma cercana a los 3 millones de pesos.

“Estamos muy contentos con la obra que se está llevando adelante, un agradecido con las gestiones que ha realizado Diego Rodrigo del Banco Provincia a través de la Fundación del Banco para que podamos recibir este dinero y encarar la obra tan importante para la institución que tenía proyectada desde hace tiempo”

Camera adelantó que, “Ya hemos recibido la totalidad de los fondos, recibimos un 50% al inicio de la obra, se hizo la rendición hace dos semanas atrás, y recibimos el 50% de desembolso del final de la obra, ya se han colocado aberturas, piso y se está colocando cerramientos, por lo que la obra está muy avanzada, esperando cumplir los plazos de obra que serían los primeros días de septiembre, lo que nos indica que a mediados de agosto tendremos la obra terminada”

En la entrevista radial el presidente de la institución dijo, “Esta semana que comienza se va a empezar a mudar lo que será el nuevo lavadero, por suerte hay empresas locales que se ofrecieron para el lavado de ropa y sabanas al no poder usarlo el nuestro por el transcurso de una semana. A partir del 14 de julio por dos semanas nos quedamos sin cocina por lo que armamos una grilla para que muchos vecinos e integrantes de la comisión puedan acercar al hogar almuerzo y cena ya que no vamos a tener disponibilidad de la cocina, muy contentos de recibir el apoyo de muchos vecinos que cada vez que necesitamos algo no para de sonar los teléfonos y nos llena de cosas que necesitamos”

Ya en el final de la entrevista el ex Secretario de Gobierno habló sobre la convocatoria de nuevos socios y la nueva rifa para el próximo año con muchas novedades y dio detalles de otro avance dentro del Hogar, “Otra cosa que pudimos hacer es acomodar la sala de computación, hoy los nenes cuentan con tres computadoras, con monitores planos, cámaras, micrófonos, para poder participar de las jornadas de educación virtuales y también para hacer las audiencias de vinculación ya que varios de ellos están proceso de adopción, esto para nosotros ha sido un avance importante. También nos llegó el mobiliario para el depósito de mercadería, no teníamos un lugar adecuado para disponer de la mercadería que recibimos de donaciones de muchas empresas de Chacabuco, compramos nuevos mobiliarios y así modificar el depósito para que esté en mejores condiciones”