Informe de la ONG “Las Manitos en el Bolsillo”

Chacabuco, 3 de Junio de 2024.-

Al Municipio de CHACABUCO

y/o Subsecretaria de Desarrollo Social.

Áreas de referencia.

S/D.-

Por medio de la presente, la Organización No Gubernamental “Las Manitos en el Bolsillo”, y en su representación, Sabina Lis Meza, DNI 23.291.915, en carácter de Vicepresidenta, adjuntamos el diagnóstico y relevamiento territorial (periodo Enero- Mayo) efectuado por esta ONG en la ciudad de Chacabuco, respecto a temáticas centradas en las violencias, abusos y sus derivaciones; y las acciones, intervenciones y gestiones de las áreas municipales de referencia.

El fundamento por el cual se realizó esta tarea, se da en virtud de los hechos graves ocurridos en el partido de Chacabuco, donde a la fecha de esta presentación, ocurrieron al menos dos intentos de femicidio/ feminicidio de público conocimiento; donde se observa un aumento exponencial de casos de violencias de género, de violación de medidas cautelares, de abusos sexuales, de delitos cometidos por menores, y de vulneración de derechos de niñeces y adolescencias; lo cual muestra lamentablemente, la desprotección de las víctimas (Adultos, niños/as y adolescentes), de su entorno familiar como así también, de la ciudadanía en su conjunto.

El diagnóstico elaborado, arroja los siguientes resultados, en estas temáticas (incluye abordaje respecto a los niños y adolescentes):

● Ausencia de estadísticas a nivel municipal.

Se continúa igual que gestión anterior.

● Tiempo de respuesta e intervención de áreas municipales:

Gestión anterior (máximo 48 hs)

Gestión actual: (una semana)

● Seguimiento y Articulación:

Sólo en casos graves y/o por insistencia de las partes involucradas.

● Recursero: se ha realizado la tercer reunión de la Mesa Local de Violencias y aun está en construcción (demuestra el compromiso “real” con estas temáticas)

● Botón antipánico: continúa igual que gestión anterior, sólo se cambio de proveedor (actualmente PROSAT). Se refleja que este sistema se utiliza para múltiples causas, y funciona como receptor y articulador con el área de Seguridad, en general para enviar móviles policiales.

● Difusión y comunicación de las políticas de género y conexas: No hay información, ni visibilización en páginas oficiales (Web, Prensa oral o escrita, etc.) respecto de:

a) Lugar de funcionamiento, días, horarios y vías de contacto en caso de urgencias.

b) Funcionarios a cargo y equipo de trabajo.

c) Área de Géneros y Diversidades.

d) H.P.I (Hogar de protección integral): información en cuestiones de presupuesto y personal afectado.

e) Servicios de Niñez y adolescencias.

f) Otros dispositivos vigentes y/o creados en esta gestión.

● Recursos humanos (Funcionarios y personal en cada área):

– No existe ingreso por concurso y oposición de cargos.

– Al momento de seleccionar personal o funcionarios no se han tomado en cuenta el registro de antecedentes penales y específicamente por violencias, lo cual representa un riesgo latente para la ciudadanía en general.

– Ausencia de capacitación y formación del personal y funcionarios municipales en Ley Micaela.

● Salud mental: (informe elaborado por relevamiento territorial en CIC, CAPS, y Hospital Municipal)

Se cuenta actualmente con un total de 8 (ocho) profesionales Psicólogos, que cubren la totalidad del partido de Chacabuco, a saber:

De un total de 4 (cuatro) CIC: solo dos tienen atención psicológica en días y horarios determinados. (Alcira de la Peña y Los Pioneros).

De un total de 12 (doce) CAPS, todos poseen atención psicológica (por lo menos una vez por semana, en su mayoría dos veces).

● Respecto al Hospital Municipal: no poseemos información completa en cuanto a la cantidad de personal afectado. El sistema de admisión y turnos continúa de la misma forma que la gestión anterior.

En cuanto al acceso al sistema de atención psicológica hay dos etapas: una para admisión, donde la demora es de 20 días (salvo “urgencia”), y otra para derivación al profesional designado, que según datos obtenidos al 20/5/24, había turnos disponibles (3 por semana) a partir del 3 de Julio.

Este informe que remitimos, previamente intentamos socializarlo en la última reunión de la Mesa Local de Violencia del 22/5/24, en la cual no se logró hacerlo debido a que la misma no posee la dinámica real de construcción y protocolo de trabajo de las Mesas Locales. A mayores datos expresamos que sólo compartimos el espacio por no más de una hora, siendo concluida debido a que varios funcionarios tenían eventos más “relevantes”.

Asimismo, previamente con fecha 14 de mayo de 2024 ingresamos por Mesa de entradas del Municipio, un pedido de informe (Expte. 2251/24), a los efectos de anexar la información al presente Relevamiento, el cual aún se encuentra “pendiente” en el área de Gobierno desde su ingreso.

Esto nos muestra claramente la falta de compromiso, empatía y ausencia de gestión en diversas áreas municipales, para con estas temáticas que tan profundamente se ha arraigado en nuestra comunidad.

Como integrantes de la Mesa Local, como parte de las organizaciones sociales y civiles que trabajamos en territorio, no podemos ser cómplices y mirar para otro lado. Llevamos más de doce años trabajando en esto y nueve años en esta ciudad, y sólo podemos decir que tomando el período 2022/2023, se observa un deterioro grave en áreas y en organismos, a nivel municipal, que intervienen en estas temáticas en Chacabuco.

Por eso hoy, 3 DE JUNIO DE 2024, conmemorando el surgimiento del movimiento “NI UNA MENOS”, exhortamos y pedimos que se arbitren los recursos y se tomen las decisiones políticas necesarias que permitan avanzar hacia la prevención y erradicación de las violencias en todas sus formas.

Sin otro particular, y a la espera de respuestas afirmativas y acciones concretas, saludamos atentamente.

Por ONG Las Manitos en el Bolsillo.

Sabina Lis Meza

Vicepresidenta.