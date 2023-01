LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD

“Es llamativo que en épocas donde se debe incentivar el trabajo y la organización, se la desalientan con estas características” manifestó recientemente el Concejal Darío Golia, sobre el desalojo en el que resultó la situación de la cooperativa de trabajo Cooperativa Textil Chacabuco SRL.

Lo que es llamativo, Dr. Golia, es que la Cooperativa no respondiera ni una de las notificaciones que se le realizó durante un año.

Lo que es llamativo, Concejal, es que una cooperativa textil funcionaba en un inmueble sin luz.

Para incentivar el trabajo y la organización, las cosas deben ser simples y claras: la Municipalidad de Chacabuco no debe sustentar una Cooperativa que no tiene facturación, que desarrolla su actividad principalmente con máquinas, pero que NO tiene luz, y que su lugar de trabajo se encuentra en estado de abandono.

Para tranquilidad de toda la comunidad, la oficina Legal y Técnica del Municipio actúo como corresponde, durante largo tiempo, haciendo las notificaciones y tramitaciones correspondientes. Pasado el plazo que la ley designa, junto a un escribano se realizó un inventario de cada elemento y máquina encontrada, poniéndose a resguardo en una locación municipal.

Los representantes de la Cooperativa jamás se acercaron al Municipio a resolver su situación.

No defenderemos ni el amiguismo ni el oportunismo, si la verdad, la justicia y el trabajo digno.

Bloque de Concejales

#JUNTOSCHACABUCO

Honorable Concejo Deliberante

Cervantes 15 – Chacabuco (6740)