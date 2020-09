Javier Volpini: Las entidades gremiales son una timba financiera

Seguramente el aumento que vamos a percibir no recuperaremos todo lo perdido a causa del silencio y el mal accionar de nuestros dirigentes gremiales, años sin hacer nada, la pandemia hoy nos demuestra lo mal parado que nos dejaron. Donde un secretario adjunto en su momento de soberbia pasaba falta a sus compañeros del barrido u otro sector a causa de no agradarle, de no entrar en su juego y estos trabajadores a fin de mes terminaban cobrando cien pesos ($100, 00). Tras el cambio de gestión el Secretario General lo defiende y por respeto a la institución, tampoco renuncio se escondió en el gremio, donde se guarda porque sin Fadel Mario no son nada. Otro mostrando un arma ese accionar no me origina miedo a mi persona, me preocupa porque es la única respuesta que tiene a sus afiliados en su mente, aparte radiólogo, y si estaría cobrando guardias por favor que demuestre el recibo de sueldo y guardias cobradas a sus afiliados, ya que las mismas son liquidadas diferentes.

Los salarios municipales que hoy piensan revertir estos dirigentes es la consecuencia de años sin hacer nada, mirando hacia otro lado, viviendo cómodamente, disfrutando sus vacaciones, sus autos de alta gama, casaquintas, ingresos de familiares a la planta municipal, no estaría mal, lo que pasa que muchos están en sus casas. A cambio entregaron la comida, educación, vivienda, y muchos beneficios que tendrían ustedes compañeros hoy y estaríamos arreglando un porcentaje que sería viable y no estarían en zona de indigencia y pobreza, los culpables son ellos. Estamos hablando que para sacar a un trabajador de zona de indigencia se necesitan una suma $43.000.000,00 (cuarenta y tres millones) por mes.

Yo estoy afiliado a un gremio sin participación debido a no querer involucrar a una compañera donde por momentos sufrió violencia y comprometerla y sí las autoridades del gremio quieren la expulsión mía por expresarme de esta manera tienen mí celular.

Para ser dirigente no se precisa un escudo, el que se anima a revertir esta situación en conjunto o movimientos porque el yo no sirve, se entiende. Cuantos compañeros/as somos, cuando discuten entre ustedes, mientras estos personajes disfrutan, porque divide y reinaras. Hoy muchos que piden paro que es un derecho son trabajadores desesperados por la inoperancia de los gremios, y los oportunistas por suerte uno o dos mandando mensajes al corralón, vamos muchachos que volvemos, a que, a sus negocios particulares, no jueguen con la gente.

Podemos solicitar al Sr. Presidente De La Coop. Eléctrica de Chacabuco Ltda Dr. Ciminelli Ricardo y cuerpo directivo un estudio profundo de las deudas del trabajador y buscar alternativas viables para solucionar estos servicios esenciales, a la Secretaria De Salud en conjunto con Desarrollo Social para aquellos agentes que no pueden movilizarme antes situaciones de salud con su familia y sufren mucho, donde tendrían que tener un alivio, no sumar más dolor. Solicitar a los legisladores y diputados que nos representan un plan de viviendas porque hoy el 80 % del personal no tiene y una cuota accesible para abonar, no queremos regalo. Ver en Casa de Tierras los servicios de los terrenos que fueron adjudicados compañeros /as en las condiciones que están y aquellas que lo vendieron que demuestren la causa, ya que otros se encuentran deseando uno.

Estamos ante una pandemia que es una guerra si balas, las consecuencias son el contagio y perdidas de vida. El personal de Salud demostró el nivel y vocación ante esta situación, donde hay días que no pueden dar un beso a sus hijos.

Al intendente no lo defiendo y pensamos diferentes muchas veces se lo manifiesto en persona, pero ante esta situación no politicemos el oportunismo para facturar, se entiende que se vienen la legislativas y decir manejamos tantas personas tiene un precio, mentira la gente tiene su propia decisión, esto pasara y como siempre el voto saca y pone a un intendente y concejales. El mismo Presidente pide que no se aprovechen de esta triste realidad.

Siempre hay que estar construyendo, hay que organizarse y dar peleas contra los que entregaron su labor diaria. Trabajar tranquilo porque muchas veces la velocidad de los deseos es mucho más rápida que la velocidad de la construcción de lo que se quiere lograr.

Solicito al Concejo Deliberante a su Presidenta hoy Rodrigo Ana, presidente de los bloques Dr. Orsini Ignacio (Cambiemos), Dr. Peralta Marcos (Frente De Todos), Dr. Ayala Fabián (Unidad Ciudadana). Qué den intervención a la Ordenanza N° 3.749/05 donde el Artículo 1 dice Retenciones no obligatorias. EL porcentaje de retenciones sobre los haberes y/o remuneraciones líquidas a percibir por los empleados municipales, a excepción de los reintegros o compensaciones por gastos, viáticos o movilidad, según lo establecido por el Articulo 10 del Decreto754/00 y sus modificatorias, no podrá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) de la remuneración de la gente.

Traten en el recinto la modificación del importe por un porcentaje del veinte por ciento (20%), debido a la emergencia económica que atraviesa la familia municipal y en algunos casos hasta le aplican hasta un cuarenta por ciento (40%), donde las entidades gremiales manejan el hambre del trabajador y lo tienen rehenes de sus servicios, porque son una timba financiera donde lejos están de defender los derechos de sus afiliados. Creo conveniente reducir el porcentaje y sería un 15% más disponible para el agente municipal. Estoy disponible expresarme en el Concejo y darle más motivos sobre el tema. Sería un incremento más en favor de los trabajadores.

También los compañeros que realizan guardias se le aplica el descuento, como médicos, radiólogos, choferes, personal de laboratorio, planta depuradora, obras sanitarias, el descuento se tiene que aplicar al básico señores personajes.

Compañeros/as crean tengan FE, todo se puede no perdamos tiempo y vida discutiendo entre ustedes donde comparten la mayor parte de sus días juntos, porque tanto el tiempo como la vida no se compra. Y este cambio lo podemos hacer en conjuntos sin dirigentes. Crean que el resultado va a ser más favorable. Hoy parte de la administración del hospital están en cocina, otros en la higiene, la verdad, dan todo corazón y vida y ustedes están lejos de representarlos. Estoy dispuesto a distintas alternativas para mejorar la situación y poner a la familia municipal donde corresponde, siempre me voy a quedar con la gente, no con los que dicen ser dirigentes, porque conducir no es mandar (obligar) es persuadir.

Javier Volpini