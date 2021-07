Juegos Bonaerenses 2021: fechas regionales

Este miércoles, el director de Deportes, Alberto Mastantuono, estuvo presente en una reunión regional sobre los Juegos Bonaerenses 2021, que se llevó a cabo en Junín. Son 12 las ciudades que comprenden la región.

La competencia regional comenzará el 3 de agosto y se extenderá hasta septiembre. Mastantuono repasó cada fecha y disciplina deportiva que serán representadas por nuestra localidad. En noviembre será la final provincial en la ciudad de Mar del Plata.

Por otra parte, la semana que viene se retomarán las actividades del área de Deporte Municipal, con los protocolos correspondientes, y grupos reducidos.

Para más información: Dirección de Deportes (oficinas del Polideportivo Municipal)

REGIONALES 2021

Agosto

03/8: Tenis (Masculino) – Bragado

09/8: Fútbol playa sub 14 – Viamonte

10/8: Atletismo (M) – Junín

11/8: Atletismo (Femenino) – Junín

12/8: Badminton – Viamonte

12/8: Fútbol tenis – Arenales

13/8: Fútbol playa Sub 16 – Viamonte

17/8: Ajedrez y Tenis de Mesa – Junín

18/8: Beach Vóley (M) – Gral. Pinto

19/8: Beach Vóley (F) – Gral. Pinto

20/8: Fútbol 11 – Chacabuco

23/8: Fútbol 11 (F) Sub 14 – Arenales

25/8: Fútbol 11 (F) Sub 18 – Junín

26/8: Fútbol 11 (M) Sub 16 – Arenales

27/8: Fútbol 11 (M) Sub 18 – Junín

30/8: Fútbol 5 Sub 18 – Lincoln

30/8: Pádel – Arenales

31/8: Fútbol 5 Sub 14 – Chacabuco

Septiembre

1/9: Básquet Sub 13 (M) – Bragado

1/9: Fútbol 5 Sub 16 – Carlos Casares

2/9: Básquet Sub 15 (M) – Bragado

3/9: Básquet Sub 17 (M) – Bragado

7/9: Básquet Sub 17 (F) – Chacabuco

8/9: Básquet 3×3 (M) – Junín

9/9: Básquet 3×3 (F) – Nueve de Julio

10/9: Cestoball todos – Nueve de Julio

13/9: Acuatlón y Natación – Junín

14/9: Futsal Sub 16 – Junín

15/9: Futsal Sub 14 – Chacabuco

16/9: Futsal Sub 18 – Junín

17/9: Handball Sub 16 (M) – Chacabuco

22/9: Handball Sub 16 (F) – Bragado

24/9: Handball Sub 18 (M) – Chacabuco

27/9: Handball Sub 14 (M) – Junín

27/9: Vóley Sub 18 (F) – Chacabuco

28/9: Pelota Paleta y Rugby – Chacabuco

30/9: Vóley Sub 15 (F) – Junín