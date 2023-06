Juegos Bonaerenses 2023: Etapa local – Segunda semana

Se desarrolló la segunda semana de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2023. En categoría Juveniles se disputaron las disciplinas handball y handball playa femenino y masculino; pelota paleta, fútbol 11 y beach voley. En mayores tuvo lugar la disciplina sapo femenino y masculino respectivamente.

El director de Deportes, Alberto Mastantuono, destacó que fue una semana con muchos deportes tanto en juveniles como en mayores. «El balance es muy bueno. Hay muchos equipos anotados», dijo. La tercera semana de competencia será de fútbol tenis, atletismo, futsal juveniles, y buraco en mayores. La etapa regional de torneos bonaerenses comienza en julio y durante la jornada de este viernes se conocerán la región y fecha de inicio.

CLASIFICADOS JUVENILES

HANDBALL

SUB 14 FEM: 19126 – INST. ED CATOLICA

SUB 16 FEM: 18973 – INST. ED CATOLICA

SUB 18 FEM: 49810 – INST. ED CATOLICA

SUB 14 MASC: 21518 – INST. ED CATOLICA

SUB 16 MASC: 24922 – E.E.S T Nº 1

SUB 18 MASC: 26797 – INST. ED CATOLICA



HANDBALL PLAYA

SUB 16 FEM: 42137 – DT REVERBERI ANDREA

SUB 16 MASC: 42690 – DT REVERBERI ANDREA

SUB 18 FEM: 19053 – DT REVERBERI ANDRE

SUB 18 MASC: 72382 – DT CAMERA ENZO

PELOTA PALETA

FÚTBOL 11

BEACH VOLEY



CLASIFICADOS MAYORES

SAPO

MASCULINO: PETIGNA JOSE (RAWSON )

FEMENINO: MONTENEGRO DORA (RAWSON

CLASIFICADOS JUVENILES

PELOTA PALETA

Sub 14: Leandro Barrales y Álvaro Hoare (Castilla).

Sub 16: Mateo Rodríguez y Oscar Guerra (Rawson)