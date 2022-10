Juegos bonaerenses – Día 3: segunda medalla de plata para Chacabuco

Este lunes, en Mar del Plata, se desarrolló una nueva jornada de competencias para la delegación local en las finales de los Juegos Bonaerenses 2022.

Hoy, Chacabuco obtuvo su segunda medalla de Plata, de la mano de Nabil Ferrari, atleta de la Escuela Municipal Paralímpica. Fue en la disciplina 100 metros llanos, categoría T-11, sub 16 masculino.

Resultados del día

– En Ajedrez, Lucia Ross conquistó la tercera ronda, ante Abril Romero de General Rodríguez; por su parte Osvaldo Bracchi cayó ante Jorge Héctor de Punta Alta. En la cuarta ronda, además, Bracchi se llevó el triunfo mientras que Ross no pudo avanzar a una nueva instancia.

-En Lanzamiento de Jabalina, Lisandro Rousse, sub 16 masculino, obtuvo el 4° lugar.

– Handball Playa sub 16 femenino, por la mañana, cayó 2 a 0 ante San Fernando; y por la tarde, perdió ante Estudiantes de La Plata.

– Oriana Galindez compitió en Salto en Largo, intelectual C.

-El equipo de Pádel Universitario femenino cayó por 6-1 y 6-2 ante General Pueyrredón

– En Bádminton, Dalma Lucero venció a su par de Coronel Suárez por 21/8, 21/5, logrando su clasificación a semifinales.

– En Cestoball, el equipo de 3 vs 3 cayó ante Laprida por 28 a 8.

– El equipo de Fútbol femenino intelectual+17, cayó por 2 a 1 ante Vicente López. El equipo de Fútbol PC (parálisis cerebral) masculino mayores, empató 1 a 1 con Pergamino.

– El equipo de básquet sub 15 femenino, se quedó con el triunfo por 41 a 15, ante Florencio Varela.

– El equipo de Fútbol Intelectual masculino, menores de 16 B cayeron por 2 a 0 ante Benito Juárez. El conjunto de Fútbol PC femenino, le ganó 7 a 1 a Vicente López.

– El equipo de Fútbol 11 sub 18, le ganó 2 a 1 a Hurlingham.

– Los chicos de Futsal ganaron 11 a 3 a Tres Lomas.

– Nuestros representantes de Natación Convencional, realizaron este lunes el reconocimiento de pileta, y mañana a las 9:00 está programada la serie y final Sub 14, y a partir de las 13:00 es el turno de serie y final Sub 16.

– En Natación personas con discapacidad (PCD), Leandro Chielli obtuvo 5° puesto, Santiago Estrella el 4° puesto, y Sebastián Poltrone, 6° puesto.

– En la presente jornada también compitieron nuestros representantes en Bonaerense en Carrera.