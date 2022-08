«Juntos hace «un circo» de los temas serios»

La Concejal del Frente de Todos Karina Geloso mostró su enojo en la última sesión del Concejo y dijo que el oficialismo hacía «un circo» de los temas serios.

La edil en diálogo con Líder manifestó que, «fue un momento espontáneo, venía de acumular que no me daban la palabra, había levantado la mano para hablar y exponer y no se me daba lugar, fui como acumulando argumentos y necesité la necesidad de decirlo, debía ponerme la camiseta del vecino y decir estamos legislando para mejorar la vida de los vecinos de Chacabuco que es lo que corresponde y la responsabilidad que tenemos»