Juventud Radical Chacabuco : Los pactos de la casta sindical

¿Algo más raro que esta cúpula sindical hablando de democracia? Estos mismos sindicalistas hablando de democracia y representación. Esto fue lo que se adjudicaron los representantes de más alto rango de la CGT (Confederación General del Trabajo) en el paro del 24, al mismo tiempo que pedían tirar a políticos opositores al agua.

Ojo, no es que no sean democráticos o no representen, pero perdieron, por lo menos, autoridad moral para hablar de esas cosas. Después de 40 años de no tener nuevos nombres al frente de los distintos sindicatos y usar a la CGT para hacer paros solo a gobiernos no peronistas. Al “gobierno” de Fernández, Kirchner y Massa no le hicieron ni un solo paro, a pesar de tener una inflación disparada, suba en la pobreza y la indigencia, más de la mitad de los trabajadores en la informalidad, caída del salario real y las jubilaciones. ¿En dónde estaban?

Lo mismo trasladado al sindicalismo de Chacabuco. Un paro a comienzos de diciembre al gobierno saliente a días de terminar su gestión, y desde la fecha hasta la actualidad parece que mágicamente el salario de los trabajadores municipales pasó a ser suficiente a pesar de no haber tenido aumentos. Quizás el interés estaba en la defensa de la oposición y no de los trabajadores municipales. Quizás a partir de ahora tendremos cuatro años sin medidas de fuerza de los sindicatos locales.

Este fue y es uno de los problemas de la argentina en los últimos años. Los sindicatos dejaron de representar a los trabajadores para representar a los intereses de sus dirigentes o del gobierno peronista de turno.

Juventud Radical Chacabuco