kicillof envía 20 millones para pagar aguinaldos

Hoy en el Concejo Deliberante el Secretario de ATE, Horacio Calarco se enfrentó con los periodistas y en particular con Mauricio Bartoliche del canal Somos Noticias. Se registraron gritos y empujones, Calarco le dijo a Bartoliche que ya ¨los tiempos van a cambiar¨; ¨vos sos un chanta y un vendido¨; ¨estas en contra del pueblo, hablas en contra de los trabajadores todo el tiempo en el canal¨, Sos ¨Clarín¨. Además dijo que ¨solo están para el oficialismo¨, en tanto que Bartoliche le dijo que no era así y que siempre lo busco para hacerle notas. La historia comenzó a las 11 horas cuando se convocó a una conferencia de prensa en el bloque del PJ, para tratar el aumento que dio por decreto el intendente municipal, y con el cuál ATE no está de acuerdo. Antes se había conocido que los empleados municipales tendrían depositado sus haberes correspondientes al mes de marzo, en el día de la fecha y podrían hacerlo efectivo a la medianoche, con el 6% de incremento que el jefe comunal dio por decreto. Está decisión del ejecutivo fue adelantada a ambos sindicatos en una reunión mantenida en el despacho de Gobierno, y aguardando a la continuidad de las negociaciones del 5 de abril cuando se retome la discusión salarial. Al llegar al bloque del PJ, HoracioCalarco, quiso despegarse de los ediles opositores argumentando que la conferencia era ahí porqué si el la convocaba nadie iba a concurrir. Argumentando con las siguientes frases, ¨todos los medios están comprados¨; ¨todos los medios están con el gobierno¨; ¨nadie se entera de lo que está pasando porque no cubren nada¨. Ante esto se le manifestó que estaba equivocado, por ello Radio Líder, como otros medios estábamos ahí, que por tal motivo no era bueno generalizar y que estábamos para escucharlo. Calarco siguió en su postura y queriendo imponerla a los gritos, por tal motivo Líder optó por retirarse del lugar, al igual que los demás colegas que sentían estar viendo un stand-up de poca categoría. Calarco se cruzó con el colega, Mauricio Bartoliche de Cablevision e hizo personal la discusión, hubo improperios e insultos, en momentos tuvieron que ser separados, ya que le ofreció piñas y hubo empujones, tal como se escucha en el audio que publicamos. Desde Radio Líder nos solidarizamos con el colega Mauricio Bartoliche. Lamentablemente Calarco se ocupa de pelear contra todos los medios, generaliza, no dialoga y va al choque, una actitud totalmente repudiable en tiempos de democracia. ...