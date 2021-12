«Kicillof no incluyó el FIM en el presupuesto»

Ayer el bloque de concejales del Frente de Todos presentó un proyecto solicitando luces LED en calle 9 de Julio y que el mismo se incluya a través del fondo de infraestructura municipal 2022.

En la mañana del martes el concejal de Juntos contador Alejo Pérez en dialogo con Líder dijo coincidir con sus pares recordándoles una cuestión no menor, que el fondo de infraestructura municipal, FIM, no está incluido en el presupuesto por negativa del gobernador.

Sobre esta cuestión el presidente del bloque oficialista dijo que, “Nosotros venimos colocando luminarias LED, de hecho, se va a seguir en la avenida Alsina y en otros lugares, en muchos barrios se hicieron, creemos que es conveniente seguir con el programa esfuerzos compartidos, donde es costeado el 50% por el municipio y el 50% por los vecinos”

Ya respondiendo al proyecto presentado por Darío Golía el ex secretario de gobierno dijo, “en el caso puntual del proyecto del Frente de Todos, plantean que debe ser fondeado, costeado con el FIM, Fondo de Infraestructura Municipal, es importante aclararle porque por ahí el Frente de Todos no estaba al tanto, hoy en el gobierno provincial no lo están queriendo incluir, el gobernador Kicillof no está queriendo incluir ese fondo, es el radicalismo, es Juntos quien está pidiendo que eso sea incorporado al presupuesto, evidentemente en esto pensamos lo mismo, ambos bloques y ambos espacios pretendemos que el fondo de infraestructura municipal pueda llegar al municipio, así que estaría bueno que nos acompañen en este pedido, que la provincia lo incluya en el presupuesto y que los municipios tengamos esos fondos para hacer obras, como por ejemplo luces LED que solicitan»