La agrupación Perón Vive desembarcó en Chacabuco

De la mano de Sabina Meza se lanzó la Agrupación Perón Vive con el aval de su conductor Fernando “Pato” Galmarini y de la referente seccional Adriana Sanguinetti.

El sábado 20 de Febrero, en la Sede del PJ local se presentó la Agrupación Perón Vive, contando con la presencia del Consejo de Partido del PJ local, el Presidente del PJ Lic. Javier Estévez, la secretaria Gral Natalia Elena, de Emiliano Grylka Conductor de la Agrupación Perón Vive Bragado, del Productor cinematográfico Victor Bassuk, quien junto al Director Leonardo E Fabio realizaron la película “Sinfonía de un sentimiento”, referentes de la mesa sindical, entre ellos, Sergio Palmieri (UOM) y representantes Barrios de Pie, entre otros.

En dicha oportunidad la conductora de la misma, Sabina Meza expresó: “…este espacio político cree firmemente en la necesidad de unir el Peronismo, de volver a la militancia territorial que nos caracteriza… no venimos a discutir cargos… nuestra tarea es sumar al conjunto, y nuestro objetivo es ganar las legislativas del 2021, y volver al municipio en el 2023. Aiola nos quiere divididos, y vencidos y eso no lo podemos permitir. Tenemos un gobierno nacional y provincial que necesita que las políticas públicas lleguen a los distritos y como referentes y dirigentes tenemos el deber de llegar al vecino que nos necesita… sabemos que el gobierno municipal, en cada una de sus áreas son cascaras vacías, y cuando surge un problema la culpa es del otro, nunca de ellos, porque no tienen empatía, compromiso, me atrevo a decir que por sus venas no corre sangre. Dejemos las mezquindades de lado, hoy es el tiempo de militar, de unirnos, hagamos autocritica, discutamos dentro del partido, diseñemos la mejor estrategia, acordemos los puntos en común, porque el adversario es AIOLA, … “ a las mujeres, que son el motor de la militancia, debemos seguir avanzando y conquistando derechos, conseguimos el Voto femenino, la ley de cupo, la de paridad y muchos otros siempre trabajando colectivamente… y este el momento de avanzar en la política, no tengan miedo, se que no es fácil, pero acá estamos muchas compañeras listas para acompañar a quien mejor nos represente, que nadie les diga que no pueden, porque eso no es verdad. Desde la agrupación listos para salir a recuperar el Municipio.

Le siguió en el uso de la palabra la Conductora de la Agrupación Perón Vive Lincoln Prof. Adriana Sanguinetti – Concejal (MC) quién manifestó su grata emoción por estar compartiendo esa jornada con compañeros peronistas e instó al diálogo permanente para lograr que el peronismo recupere los municipios y la cuarta sección electoral, hoy en manos de Juntos por el cambio. Por su parte Fernando ” Pato” Galmarini, tuvo palabras de agradecimiento para con los presentes, seguidamente narro el origen de la agrupación y su nombre, hizo un desarrollo histórico del movimiento nacional justicialista, lo que permitió analizar dónde estamos y hacia donde debemos ir, sin dudas unidos para un peronista nada mejor que otro peronista, busquemoslos están ahí dispersos pero están, debemos recuperar la cuarta sección electoral, saquemos lo amarrillo que tanto daño nos hizo”. Para culminar el compañero Victor Bassuk hizo una reflexión acerca de la batalla cultural que debemos librar en las redes y con los medios de comunicación opositores que lideran la información. Al cierre se generó un rico debate y el compromiso de continuar con una agenda en los temas planteados.

