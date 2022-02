El presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera adelanta la fecha de la apertura de sesiones del periodo legislativo 2022.

El concejal dijo en la entrevista por Líder qué, «hay cosas que no voy a permitir, cómo que rocen la falta de respeto. Se trata de una sesión especial pero esto no los habilita a hacer una polémica permanente».

«Yo no le voy a decir a cada concejal que tiene que hacer, la apertura de sesiones no es un reality Show ni para oficialistas ni opositores, es una sesión legislativa, no tiene que ser un acto político partidario, esto no es una obra de teatro, hay formalidades que hay que cumplir y en primer lugar el respeto a la gente»