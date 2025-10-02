Marcelo Daletto: “La Argentina necesita una oposición responsable y un sistema electoral más transparente”

El senador provincial Marcelo Daletto analizó la coyuntura política y económica en diálogo con nuestra redacción. Habló sobre la inestabilidad del país, el impacto del apoyo de Estados Unidos al gobierno, la implementación de la boleta única de papel y el armado político de Provincias Unidas.

Coyuntura económica y apoyo de EE.UU.

Daletto explicó que la dinámica argentina cambia “día a día” y que la economía funciona por expectativas. Recordó que la intervención del secretario del Tesoro de Estados Unidos generó un alivio en los mercados:

“Nunca había pasado un respaldo de semejante magnitud. El Banco Central liquida reservas para mantener un dólar ficticio y eso lo pagamos todos. Estados Unidos dio oxígeno, pero no sabemos a cambio de qué”.

En este sentido, señaló que el gobierno actual incurre en un error al prometer resultados inmediatos:

“Le dijeron a los argentinos que resolverían la inflación en un año, y eso es imposible. La mentira tiene patas cortas y tarde o temprano se paga con devaluación”.

Boleta única: una elección histórica

El senador destacó la importancia de la aplicación de la boleta única de papel, que debutará en las elecciones del 26 de octubre:

“Este nuevo sistema es más transparente, termina con el problema de las boletas en el cuarto oscuro y facilita la fiscalización. El votante recibe una única boleta con todos los candidatos y marca su preferencia. Es una mejora enorme para la democracia”.

Provincias Unidas y construcción política

En relación al armado político, Daletto confirmó que integra el espacio Provincias Unidas, junto a dirigentes como Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.

“La Argentina necesita una oposición seria. No creemos que el kirchnerismo represente esa alternativa, ni tampoco el oficialismo de Milei. Apostamos a un Congreso con equilibrio y responsabilidad”.

Situación local en Chacabuco

Consultado sobre el resultado electoral en Chacabuco, Daletto valoró el esfuerzo de todos los candidatos:

“Hacer política hoy es muy difícil, está desprestigiada, pero todos los que se presentaron hicieron un aporte. Lo que pasó ya pasó, ahora hay que mirar para adelante y construir alternativas para que la gente pueda elegir”.

Conclusión

Daletto cerró con una reflexión:

“El Congreso es el lugar donde conviven todas las ideas. Lo importante es que Argentina encuentre un camino de estabilidad, con una oposición responsable que ponga límites y garantice gobernabilidad”.