“La búsqueda del bien común y el servicio a la Patria es un valor de San Martín que vale la pena imitar”

El Dr. Rubén Darío Golía encabezó este sábado el acto por el 174º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. La jornada, realizada en la Plaza que lleva el nombre del padre de la Patria, contó con la presencia de los miembros de la Comisión Sanmartiniana.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, y de la bendición y palabras del Padre Darío Kling, quien comenzó con las alocuciones fue Carlos Mac Donnell, quien resaltó momentos de la amplia historia de San Martín, destacando también a los próceres que se encuentran en el Monumento de nuestra plaza principal: el General Juan Gregorio de Las Heras, Miguel Estanislao Soler y Juan Bautista Cabral. “Tenemos que asumir el compromiso y hacer un país grande que soñó San Martín”, expresó Mac Donell.

Acto seguido, tomó la palabra el Intendente Municipal, quien agradeció en primer término a la Comisión Sanmartiniana por su aporte a la comunidad chacabuquense: “Durante años se dieron cita para homenajear a Don José de San Martín, al padre de la Patria, para tener bien presente a nuestra historia como aprendizaje, como formadora, como base del presente y proyección del futuro”.

“Quiero detenerme en la vocación de servicio de San Martín, en su búsqueda de la libertad. Él vino a ofrecer un servicio a la Patria, que no le fue gratis: le significó dejar parte de su vida, se entregó con su experiencia, con su formación, con sus valores. No le fueron fáciles las batallas, no le fueron fáciles las críticas, porque fue acusado de muchas cosas, con sectores que se oponían. Pero la búsqueda del bien común y el servicio a la Patria es un valor que vale la pena imitar”, continuó Golía en su alocución.

En ese sentido, el Intendente reflexionó acerca del concepto de libertad: “Debemos preguntarnos por la libertad que nos brindó el General San Martín, sobre qué libertad queremos los argentinos. Esa libertad tiene que ver con encontrar los sistemas necesarios para el crecimiento y el desarrollo del bien común y el ser humano, con justicia social, donde todos puedan tener un techo, un plato de comida, un trabajo”.

El Intendente Golía, luego de su discurso, colocó una ofrenda floral en el Monumento a San Martín, acompañado por Carlos Mac Donnell y Nelson Coronel, de la Comisión Sanmartiniana; el Secretario General, Gustavo Masci; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Tomás Domínguez; la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; Subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli; y la Concejala, Karina Geloso.

Al finalizar, se pudo disfrutar de un baile a cargo del Ballet Municipal Cahuín Cumpá, en homenaje a San Martín.