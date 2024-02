Algo que podría haber sido despejado si se tratase de una genuina inquietud, terminó siendo una irresponsabilidad pública por parte de la concejal Gabrieli al afirmar que se estaban cobrando aumentos de tasas mayores a los definidos.

Hace 20 días la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes trató y votó afirmativamente por amplia mayoría la Ordenanza Impositiva enviada por el ejecutivo y trabajada por los bloques de concejales del Honorable Concejo Deliberante. A partir de ello la Oficina de Recaudación se abocó no solo a su ejecución sino también a reparar las distorsiones que la anterior gestión generó en la liquidación de tasas municipales en años anteriores.

La concejal Gabrieli, contadora y ex Secretaria de Hacienda del gobierno de Víctor Aiola, protagonista principal en la declaración de Emergencia Económica que declaró durante su función, solo debería haber realizado un simple cálculo para despejar dudas, pero lejos de eso ha actuado con total irresponsabilidad generando dudas donde no las hay, quedando en claro en manos de quien ha estado administrados los recursos de los chacabuquenses.

La contadora Gabrieli es una irresponsable que está haciendo política barata alertando a algunos contribuyentes con la única intencionalidad de generar confusión y preocupación. Afortunadamente, aquellos pocos vecinos que se sintieron alarmados por esta irresponsabilidad, fueron atendidos cordialmente por funcionarios municipales y pudieron despejar las dudas generadas e irse conformes. Pero no debería pasar, no se debería preocupar a vecinos consecuencia de no saber hacer cálculos matemáticos, interpretar ordenanzas o, peor aún, ser unos irresponsables malintencionados.

Tiempos difíciles nos convocan a mayor seriedad por parte de todos, también de aquellos que gobernaron hasta hace dos meses y rompieron todo.

Bloque de Concejales de Unión por la Patria