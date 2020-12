“La Cooperativa Eléctrica está en terapia intensiva”

Días atrás el presidente de la Cooperativa Eléctrica Ricardo Ciminelli en una entrevista por Líder fue muy duro con la gestión del intendente Aiola y con sus funcionarios en particular. El presidente de la entidad había manifestado que, desde el municipio, “le echan la culpa de todo a la Cooperativa”, argumentando además que, “no me parece de gente de bien, yo no oculto, no miento ni busco excusas”, y el ex candidato a intendente los mandó a que, “se pongan los pantalones largos y asuman la responsabilidad que le corresponda, sea el secretario o responsable del área”.

En la extensa entrevista que el jefe comunal dio a la misma emisora se detuvo a responder los dichos del presidente de la entidad, “Me da un poco de tristeza, Ricardo Ciminelli es una buena persona, pero se le ven los hilos”

Además dijo, “en realidad a mi lo que me importa no es lo que diga Ciminelli sino la realidad de la situación, la Cooperativa Eléctrica para mí como intendente y para todos los vecinos de Chacabuco es una institución muy respetada y me preocupa no lo que diga Ciminelli sino la situación en la que se encuentra la Cooperativa Eléctrica, con un balance que será el peor desde que existe la Cooperativa con un riesgo incluso de afrontar compromisos económicos con personal, inversión, etc, la verdad que estoy muy preocupado por la Cooperativa Eléctrica porque está en terapia intensiva y todavía el presidente se da el lujo de jugar con el respirador, eso me preocupa, no lo que piense y diga Ciminelli”

El intendente Aiola en la entrevista radial separó lo personal con lo institucional y manifestó que Ciminelli, “ es una persona honesta, honrada, pero se ve que las palabras no son de él, se las han puesto en la boca aquellos que no manejan la Cooperativa poniendo la cara sino desde atrás, más que manejan, desmanejan, pero me preocupa lo institucional, porque la Cooperativa Eléctrica es un aliado estratégico del municipio y que estén pasando por este momento la verdad me pone muy triste como ciudadano, porque la entidad siempre fue muy valorada por todos los Chacabuquenses y hoy esa mirada se ha perdido de la población hacia la Cooperativa, me preocupa eso y como intendente estoy a disposición para ayudar, para poner el hombro”.



There is no ads to display, Please add some