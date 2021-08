Julio Pellegrinetti referente de la lista Violeta habló con Líder sobre la posibilidad que la Cooperativa Eléctrica aumente la cuota de capitalización. Sobre esta cuestión el contador Pellegrinetti dijo que, «es para salvar el déficit que la entidad causado por el “robo y hurto” de energía eléctrica»

El referente de la lista Violeta dijo que, «la cooperativa pierde por robo o hurto de energía aproximadamente $100.000.000 (Cien millones) por año»

«No queremos este atropello. Hay que buscar dónde nos da déficit, para qué la Cooperativa compró un resonador que no hacía falta, hay cosas que hace la entidad que no se entienden, no se discute, cuando se va a la asamblea y se levanta la mano. La Cooperativa es de todos, no de un sector, no tiene un dueño, no es una empresa familiar, la Cooperativa somos todos, no queremos que nos atropellen más»