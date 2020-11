“La Cooperativa pierde 96 millones por robo y hurto de energía”

El referente de la lista Violeta contador Julio Pellegrinetti analizó a través de los micrófonos de FM Líder la situación de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco.

En el comienzo de la charla Pellegrinetti dijo que están, “Preocupados por los números de la Cooperativa, hace varios años que la Cooperativa viene dando perdida, la mayor causa es el robo, hurto de energía”.

El referente de la lista Violeta explicó donde está la perdida que dio el balance de dicha entidad, “Para que lo entiendan la Cooperativa compra energía por algo más de 114 millones de KWTS y distribuye por algo más de 81 millones y pierde en la red algo más de 32 millones, como eso es el 50% de la distribución la perdida alcanza a casi el 29% en la red. Ese 29% en pesos, el costo que la Cooperativa paga por esos 32 millones de Kilowatts paga 48 millones de pesos que los pierde, paga y no lo cobra”

Pellegrinetti siguió analizando esa perdida y dijo que, “si lo ponemos al precio de venta con el margen de rentabilidad que tiene la Cooperativa, se traduciría esa cifra en 96 millones de pesos, a la vista está que por no gestionar el robo, hurto, perdida de energía, por no ponerle un medidor a cada vecino, por no hacer un relevamiento de medidores en todo el partido de Chacabuco, por no instalar los medidores prepagos, por no trabajar en conjunto con Desarrollo Social, por no hacer una encuesta por hogares y ver cuál es el problema que están colgados, por no hacer todo eso pierde casi cien millones de pesos, y si le agregamos que hay 120 millones de incobrables, la Cooperativa está perdiendo de recibir más de 220 millones de pesos por ineficiencia o por no gestionar. Si se administrara en forma correcta la Cooperativa podría cobrar 220 millones más, al no hacerlo la Cooperativa pierde los 82 millones que pusieron en el balance, de los cuales 42 corresponde al sector eléctrico. El sector eléctrico factura 733 millones y tiene un costo de 256 millones, por lo cual la rentabilidad que tiene la Cooperativa es altísima, que se va entre el gasto cooperativo, sueldos y perdida”

Además el contador argumentó que la perdida por la falta de cobro también perjudica al municipio, “Sumado a estos 200 millones que pierde la Cooperativa de recaudar, la Municipalidad pierde de recaudar la tasa de alumbrado publico y la Tius, que son otro 40%, la municipalidad perdería de recaudar alrededor de 80 millones de pesos por año, con lo cual el perjuicio que está ocasionando el no gestionar es muchísimo a la comunidad de Chacabuco”.

