La decadencia de Chacabuco responde a la falta de gestión de Victor Aiola y  Alejo Pérez

En la tarde de ayer concejales e integrantes del equipo de Unión por la Patria nos reunimos con el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y el Director de Ganadería de la misma cartera. Como cada vez que pisa suelo chacabuquense algún representante del gobierno provincial y nacional, terminamos enterándonos de la falta de gestión local y la pérdida de oportunidades que la gestión de Aiola y Pérez ha generado en estos años. Programas y políticas públicas de provincia y nación para nuestros vecinos que han sido desaprovechadas, una ciudad estancada por negación al trabajo conjunto y a la articulación por parte del municipio.

Más que pensar en el crecimiento que merece nuestro distrito, lo han alambrado, privando a los ciudadanos de recursos y programas para el bienestar de todos. Debe saber cada uno de los chacabuquenses que Aiola y Pérez no gestionaron la segunda y la tercera etapa del programa de mejora de caminos rurales, perdiendo recursos millonarios que mejorarían profundamente el transporte de la producción y la accesibilidad de los vecinos de las zonas rurales; ni quisieron adherir al Programa “Mercados Bonaerenses”, una iniciativa para acercar los productores locales a los consumidores y otorgando importantes descuentos extras a través de la Cuenta DNI. Para que se tome noción, a este programa, adhirieron 110 municipios de la provincia, casi todos, menos Chacabuco. Programas de acceso al crédito y acompañamiento, tampoco han sido promovidos ni trabajados territorialmente por la Secretaría de producción.

A priori, llama la atención, que del pico para afuera hablen de los productores, pero de la gestión para adentro, nunca la ofrezcan nada de nada. Sin embargo, haciendo un poquito de memoria, podemos notar que es la marca registrada de una gestión mediocre y decadente, que no se interesa por nada ni nadie, salvo encubrir hechos de corrupción y sus funcionarios.

No gestionaron las 100 viviendas que el Gobierno de la Provincia puso a disposición de Chacabuco, no gestionaron el Programa puentes para traer un Centro Universitario para los pibes y las pibas, no gestionaron el Plan Cunita para las mamas y bebes de nuestra comunidad, no le presentaron un solo proyecto al Ministro de Obras Públicas de la Nación en su visita a nuestra ciudad. Una verdadera vergüenza, que lleva a la pregunta: si no gestiona, ¿Qué está haciendo la planta de funcionarios más numerosa de la historia de Chacabuco? Nosotros lo respondemos sin medias tintas: encubriendo la corrupción.

Partido Justicialista de Chacabuco