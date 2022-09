Hablamos con el intendente municipal Víctor Aiola de varios de actualidad ejecutiva y política. Entre otros los temas abordados fue el pedido de prisión para la vicepresidenta y el atentado contra Cristina.

«Lo del fiscal Luciani es un pedido de la fiscalía que representa al ministerio público y es un pedido de condena, no es una condena, todavía falta que hable la defensa y que hablen los jueces que son quienes tienen que dictar sentencia».

«Vivimos en un estado de derecho y todos son inocentes hasta que haya un fallo firme, entonces primero tenemos que confiar en la justicia y todos somos iguales ante la justicia, no podemos condenar a alguien si no hay un fallo, debemos ser pacientes, ojalá este fallo sea absolutorio o condenatorio salga antes de diciembre como se dice, hay que ser respetuosos de no hacer una apreciación personal hasta que no haya una absolución o condena»

El jefe comunal en la entrevista por Líder también opinó sobre el atentado que sufrió la vicepresidenta, «Con respecto al atentado, todo hecho de violencia que ocurra en la sociedad es repudiable y en eso estamos todos de acuerdo que en la Argentina hay que evitar la violencia, todo tipo de violencia y todos repudiamos esto».

«No estoy de acuerdo que haya estado en riesgo la democracia, de ninguna manera estuvo en riesgo la democracia, la democracia Argentina está totalmente consolidada y va más allá de las personas, la democracia nunca estuvo en riesgo, me parece que el gobierno nacional y el presidente que encabeza el ejecutivo hizo un uso político de esto, muestra de eso es decretar un feriado para que la gente se movilice, muestra de esto es la misa que organizaron en Luján, obviamente que hay una utilización política de esto y muestra de ello es que el 58% de la población cree que esto fue armado o que no fue real, en las encuestas, que no es lo que yo pienso, pero la gente piensa eso, y la gente piensa eso porque de una cosa real se hace un uso político, como pasa en un montón de causas, la gente deja de creer».

«Es un hecho totalmente repudiable, nadie puede no creer que la vicepresidenta tuvo un arma a centímetros de su cabeza, lo vimos todos de nuestras casas, no sé porqué la gente no cree, debe ser por esa utilización política posterior al hecho»