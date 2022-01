El Dr Ignacio Orsini secretario de Gobierno hizo un raconto de los días de este nuevo año al frente del área, que lo tuvo en la anterior gestión del intendente Aiola.

El ex candidato del PRO en las PASO dijo no estar de acuerdo con la reelección indefinida, «No estoy claramente de acuerdo en lo que se hizo, no es una cuestión de nombres, fue un error del espacio en general de haber puesto en la agenda este tema tan sensible, la gente votó a dirigentes para otra cosa»

El funcionario habló de la denuncia que hicieron dos promotoras de salud, las que aseguran haber sido agredidas por funcionarios, denuncia que radicaron en la comisaría de la mujer, «sinceramente pequé de ingenuo, no creí que iba a tener la utilización política que luego tuvo».

«Estas señoras vienen, me advierten mientras esperaban que estaban preparando el teléfono para grabar, ingresamos al despacho, lo único que dije «hola chicas, ¿cómo andan?, voy abrir las ventanas por el Covid», me puse del otro lado, ellas estaban sentadas y veo que una de ellas abre y cierra la cartera, ante la advertencia que me habían hecho le digo, «¿que tenes en la cartera? ¿Me estás grabando?», saca el teléfono de la cartera y me dice que sí, «los estoy grabando porque a ustedes no les creo nada», a lo que respondí en estos términos la reunión no se hace, les pido por favor que se retiren, no se dio inicio a la reunión»

Orsini sobre el mismo tema dijo que «la denuncia es absolutamente falsa, lo agravante del caso es que es tomado por la oposición en el Concejo Deliberante como un hecho real y ensuciando mi nombre. Puedo admitir cualquier estrategia política, pero recordemos que las promotoras de salud la instalaron en la gestión Golia, y hoy el que las puso pide que hay irregularidades en la contratación de estas personas»