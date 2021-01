La diputada Olivetto hace uso político de la vacuna

El presidente del bloque de concejales de Cambiemos Dr. Ignacio Orsini en dialogo con FM Líder habló de varios temas de actualidad legislativa, del presupuesto que ingresa formalmente el día miércoles y aprovechó la oportunidad para criticar, según su punto de vista, el uso político que se le está dando a la vacuna contra el coronavirus a nivel local por la Diputada Micaela Olivetto, “estamos viendo una bajada política, cuando la vacuna nos tendría que unir a todos los argentinos”.

Al referirse al tema el referente del PRO hizo mención a una foto que apareció los primeros días del mes de enero en la escuela técnica de nuestra ciudad donde se decía que sería la Posta de vacunación de Chacabuco, “Acá hace unos días vimos a la Diputada Olivetto con un grupo de militantes justicialistas anunciando como iba a realizarse la vacunación, y como contrapartida nosotros acá tomamos a la vacuna que recibimos de provincia que estaba apuntada al personal de salud, la que se está desarrollando de manera adecuada con los protocolos pertinentes sin ninguna muestra política, y lo que yo vi es que ellos se iban a encargar prácticamente de lo que era la vacunación, dejando de lado a salud del municipio”.

Orsini se mostró sorprendido por esta actitud y siguió con su cuestionamiento, “Creo que eso tendrá algún replanteo de cómo lo van a implementar. Que venga una Diputada a decirte cómo van a vacunar sin tener algo alineado con salud del Municipio llama la atención. Esto que el gobierno nacional está tomando con respecto a la vacunación, que en realidad no está haciendo nada para festejar los magros resultados que vamos teniendo en materia de vacunación, con una vacuna que no sabemos cuándo va a venir, de qué manera, que vacuna será, ahora dicen una sola dosis cuando anunciaron que eran dos, me parece que hay que tomar con mayor seriedad, sin tinte político”.

Ya en el final sobre esta cuestión el presidente del bloque de concejales de Cambiemos dijo que, “Evidentemente el tema de la vacuna lo han politizado, en la foto estaba el presidente de la Cooperativa Eléctrica, otros actores que a mi entender no deberían estar. Si el director del Hospital o el Secretario de Salud, es llamativo, había gente del Anses, había gente de otras dependencias que nada tienen que ver con la vacuna ni con la salud, son cuestiones que por lo menos llaman la atención y estamos viendo una bajada política, cuando la vacuna nos tendría que unir a todos los argentinos”



