«La discusión Aiola-Golía atrasa»

Dialogamos con el presidente del bloque de concejales de Juntos, contador Alejo Pérez, quién habló de los ida y vuelta que tuvo con el Frente de Todos; «dije que la política no es para estar 20 años, tenemos que estar de paso, pero en esos años hacer lo máximo posible, no hablé de nadie en particular, pero parece que Estévez se hizo cargo y podría haber sido si el lo toma así, son muchos los políticos que están más de 20 años en la política ocupando distintos cargos».

«Si uno piensa en el Dr Golía fue concejal, dos veces intendente, diputado provincial, hoy es concejal y vicepresidente de trenes argentinos y quiere ser intendente, lo que dije que es momento que en política se involucre más gente y sea por un par de años, es importante la renovación en los partidos, que haya gente joven aportando sin dejar de lado a la gente mayor y con experiencia»

El dirigente radical además dijo que; «Víctor Aiola ya le ganó varias veces a Darío Golía, creo que ha sido mucho mejor la gestión de Aiola que Golía, muchísimo mejor, esa discusión atrasa de Aiola-Golia, yo insisto que en el espacio debemos sincerar otras alternativas y también como espacio darle al intendente el lugar para que pueda hacer transiciones de experiencia y en todo caso de poder si es que se elige otro candidato, como gestión y como grupo debemos dar alternativas, después depende de lo que quiera hacer el intendente y sus intenciones para este 2023, pero mínimamente como espacio debemos generar esas opciones»