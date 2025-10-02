«La economía del municipio está compleja»

Javier Estévez: “La situación económica del municipio es muy compleja, convocamos a paritarias para la próxima semana”
El secretario de Gobierno de Chacabuco, Lic. Javier Estévez, habló sobre distintos temas de actualidad: tránsito, seguridad vial, economía municipal, paritarias, salud mental y la participación de la ciudad en los Juegos Bonaerenses.
Campaña de prevención en el tránsito
Estévez explicó que el municipio lanzó un programa de prevención y concientización vial a partir de un estudio realizado por la UTN.
“El primer factor de distracción en los accidentes de tránsito en Chacabuco es el uso del celular”, señaló.
En ese sentido, detalló:
“Vamos a hacer controles todos los días en distintos puntos de la ciudad. Primero con campañas de prevención y folletería, y luego, si la situación persiste, con sanciones”.
Los controles estarán enfocados principalmente en el uso del casco y el no uso del celular al volante. Además, se instalarán cámaras de control de velocidad y de uso del celular, que permitirán labrar infracciones de manera automática.
Responsabilidad compartida
El funcionario remarcó que el tránsito no depende solo del Estado:
“Hay una parte que es control y prevención, pero también está la responsabilidad de cada familia y cada conductor. Muchos jóvenes no tendrían moto si la familia no se la comprara; ahí también hay que enseñar la responsabilidad de manejar”.
Economía municipal y paritarias
Respecto a la situación económica, Estévez fue contundente:
“En lo que va del año recibimos 1.700 millones de pesos menos de coparticipación. Esto repercute directamente en el municipio. Convocamos a paritarias para la próxima semana, pero cada vez estamos más complicados”.
El secretario reconoció que se está asegurando el pago de sueldos, aunque con poco margen:
“Siempre estuvimos por encima de la inflación con las paritarias, además de otorgar un bono mensual, pero hoy la situación es muy compleja. No somos una isla: lo que pasa a nivel nacional repercute en la provincia y en los municipios”.
Asimismo, aclaró que las obras que se ejecutan actualmente corresponden a fondos afectados como el TIUS o programas provinciales, que no pueden destinarse a sueldos u otros gastos ordinarios.
Salud mental: alta demanda y trabajo preventivo
Otro de los temas abordados fue la atención en salud mental en el hospital municipal.
“Hoy tenemos 25 psicólogos trabajando en el municipio y 25 pacientes internados en distintas granjas de recuperación. La demanda es muy amplia y no alcanza con lo que tenemos, pero estamos trabajando seriamente”, sostuvo Estévez.
Agregó que una de las principales problemáticas es la relación entre salud mental y adicciones:
“El consumo de drogas genera desencadenamiento de trastornos psiquiátricos y una gran demanda en el servicio. Es un flagelo social”.
Juegos Bonaerenses
Por último, adelantó que la delegación de Chacabuco viajará a Mar del Plata el próximo 12 de octubre.
“Son 250 personas entre jóvenes y adultos mayores. Se alojarán en el Hotel Tronador y comerán en Montecatini, garantizando un buen servicio. El municipio hace un esfuerzo económico importante para que viajen en las mejores condiciones”, informó.