«La economía del municipio está compleja»

Javier Estévez: “La situación económica del municipio es muy compleja, convocamos a paritarias para la próxima semana”

El secretario de Gobierno de Chacabuco, Lic. Javier Estévez, habló sobre distintos temas de actualidad: tránsito, seguridad vial, economía municipal, paritarias, salud mental y la participación de la ciudad en los Juegos Bonaerenses.

Campaña de prevención en el tránsito

Estévez explicó que el municipio lanzó un programa de prevención y concientización vial a partir de un estudio realizado por la UTN.

“El primer factor de distracción en los accidentes de tránsito en Chacabuco es el uso del celular”, señaló.

En ese sentido, detalló:

“Vamos a hacer controles todos los días en distintos puntos de la ciudad. Primero con campañas de prevención y folletería, y luego, si la situación persiste, con sanciones”.

Los controles estarán enfocados principalmente en el uso del casco y el no uso del celular al volante. Además, se instalarán cámaras de control de velocidad y de uso del celular, que permitirán labrar infracciones de manera automática.

Responsabilidad compartida

El funcionario remarcó que el tránsito no depende solo del Estado:

“Hay una parte que es control y prevención, pero también está la responsabilidad de cada familia y cada conductor. Muchos jóvenes no tendrían moto si la familia no se la comprara; ahí también hay que enseñar la responsabilidad de manejar”.

Economía municipal y paritarias

Respecto a la situación económica, Estévez fue contundente:

“En lo que va del año recibimos 1.700 millones de pesos menos de coparticipación. Esto repercute directamente en el municipio. Convocamos a paritarias para la próxima semana, pero cada vez estamos más complicados”.

El secretario reconoció que se está asegurando el pago de sueldos, aunque con poco margen:

“Siempre estuvimos por encima de la inflación con las paritarias, además de otorgar un bono mensual, pero hoy la situación es muy compleja. No somos una isla: lo que pasa a nivel nacional repercute en la provincia y en los municipios”.

Asimismo, aclaró que las obras que se ejecutan actualmente corresponden a fondos afectados como el TIUS o programas provinciales, que no pueden destinarse a sueldos u otros gastos ordinarios.

Salud mental: alta demanda y trabajo preventivo

Otro de los temas abordados fue la atención en salud mental en el hospital municipal.

“Hoy tenemos 25 psicólogos trabajando en el municipio y 25 pacientes internados en distintas granjas de recuperación. La demanda es muy amplia y no alcanza con lo que tenemos, pero estamos trabajando seriamente”, sostuvo Estévez.

Agregó que una de las principales problemáticas es la relación entre salud mental y adicciones:

“El consumo de drogas genera desencadenamiento de trastornos psiquiátricos y una gran demanda en el servicio. Es un flagelo social”.

Juegos Bonaerenses

Por último, adelantó que la delegación de Chacabuco viajará a Mar del Plata el próximo 12 de octubre.

“Son 250 personas entre jóvenes y adultos mayores. Se alojarán en el Hotel Tronador y comerán en Montecatini, garantizando un buen servicio. El municipio hace un esfuerzo económico importante para que viajen en las mejores condiciones”, informó.