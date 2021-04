La educación, una prioridad

Los mismos dirigentes sindicales que hacen infinidad de paros cuando un gobierno no es afín a su militancia partidaria, en Provincia de Buenos Aires casi no se escucharon en sus quejas y luchas en más de un año de pandemia y clases presenciales suspendidas.

Mientras tanto, los docentes y todo el cuerpo educativo hacen un esfuerzo enorme para llegar con la educación a los chicos.

Con la decisión adoptada por el Gobierno Nacional, fuertemente inducida desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se entiende claramente porqué no se escucharon a estos dirigentes. No se escucharon porque hablaron por lo bajo con las autoridades para condicionarlas y lograr que, nuevamente, nuestros chicos se queden en sus casas.

Durante todo este año de pandemia, aquellos que debimos tomar decisiones seguramente hemos cometido errores. Estuvimos y estamos ante una situación nueva, excepcional e histórica. Eso está dentro de la lógica de las circunstancias e, inclusive, del ser humano. Lo que no podemos hacer es repetirlos. Es nuestra obligación achicar los márgenes de error. La sociedad lo demanda.

Se decidió la vacunación del cuerpo docente, incluso por sobre personas en grupo de riesgo por edad o enfermedades. ¿por qué ahora no se considera de la misma forma? ¿Para qué dieron prioridades en vacunación? ¿Por qué, si el Ministro de Educación habla de no suspender la presencialidad, a las pocas horas se hace todo lo contrario?

Cada uno de quienes nos relacionamos con las escuelas de algún modo, pudimos notar que es el lugar donde más se cumplen los protocolos, donde además y al mismo tiempo los niños aprenden cómo cuidarse; incluso estadísticamente hay números que indican que las escuelas es donde existen los infinitamente menores índices de contagios.

Estoy convencido que si el oficialismo nacional y provincial hoy fuesen de signo partidario distinto al de los dirigentes sindicales, estarían diciendo que el Gobierno está mandando a los chicos a la casa y a las fuerzas armadas a la calle. Un relato cargado de progresismo discursivo que no se aplica en la realidad. Por supuesto, mi posición no es esa.

Comprendo claramente la gravedad de la situación y comparto la necesidad de los controles y de la concientización. Pero los chicos tienen que estar en las escuelas. No menospreciemos el compromiso de todos los docentes y las familias, no sigamos generando brechas educativas que vamos a pagar con desigualdad social por muchísimo tiempo. Y aceptando que los gremios tienen un rol preponderante (y necesario) en toda sociedad, tengamos en claro que no por ello deben tener la potestad de definir a su antojo las políticas públicas. Si lo hacen, es sencillamente porque es una responsabilidad de los dirigentes políticos que, claramente, no están asumiendo.

There is no ads to display, Please add some