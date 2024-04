La eduCAJAción está en riesgo

Sin lugar a dudas hay que defender la educación, pero defenderla de las personas que marcharon el A 23/04/24. Fue la marcha de la hipocresía, fue la marcha en contra de la auditoría de los fondos públicos destinados a las Universidades, fue la marcha de la gente que se embandera con la educación pero que utilizan a los estudiantes como fuerza de choque de sus propios intereses, tal como ya ocurrió en otras épocas….

Sin lugar a dudas este nuevo episodio del A 23/04/24, al igual que el Congreso Nacional que se resistió al cambio y continúa perpetuando sus privilegios votando triplicar sus ingresos en menos de un minuto de tramo de sesión, forma parte del principio de revelación, que a través de diversas acciones dejó en claro quienes están a favor de los argentinos y quienes a favor de sus propios intereses o curros.

El Presidente Milei está cumpliendo con todo lo que prometió, muy especialmente con su cruzada de combatir a la casta que desde hace muchos años vive del Estado y a costa del empobrecimiento de los ciudadanos. Por ello, en esta ocasión el principio de revelación les saca la careta a quiénes mal utilizan los recursos del Estado sirviéndose de las universidades, utilizando su carácter autárquico y convirtiéndolas en verdaderas cajas que reciben fondos discrecionalmente, muchos de los cuales nunca fueron destinados a educación.

Por ejemplo, en 2015 la productora de la señora Andrea Del Boca de acuerdo al peritaje contable que realizaron los especialistas de la Corte Suprema -descontando los impuestos- cobró del Estado, en total y por intermedio de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) $24.474.954,17 pesos, equivalentes a 2,6 millones de dólares al tipo de cambio oficial y 1,8 millones de dólares al tipo de cambio libre o blue de ese momento, para realizar la telenovela “Mamá Corazón”, que quedó inconclusa y no se estrenó.

El Fiscal de la causa escribió: «en el primer tramo de cada una de las maniobras se desviaron los fondos provenientes del erario público, transfiriéndolos a la órbita de la UNSAM, con el fin eludir los procedimientos de selección y sortear los diversos controles en materia de contratación pública que fijaba la normativa vigente». Esto determinó el procesamiento de Del Boca, De Vido y otros ocho imputados por defraudación a la administración pública.

Para quienes acusan a Milei, es oportuno recordar que es el votante quien se cansó de la estafa populista, y si bien los ciudadanos deseamos que se elimine totalmente la corrupción, también sabemos que es un proceso que lleva tiempo, que no obstante, en ocasiones, los propios corruptos aceleran poniendo sobre la mesa sus objetivos de casta cuando se les tocan las cajas, abonando al principio de revelación presas de su propia ambición.

Es bien conocido que las Universidades son autárquicas, es decir son entes que reciben fondos y se autogestionan sin intervención del Estado. Sin embargo, el Estado tiene el deber de auditar el destino de esos fondos a través de la Auditoría General de Nación (AGN) pero ello no ha venido ocurriendo con la asiduidad ni seriedad que requiere esa función, por más que se trata de un cargo reservado a la oposición.

Para ilustrar esta situación, el actual Titular de la AGN es un alfil del kirchnerismo quien en su discurso de asunción del cargo agradeció especialmente su nombramiento a la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, al ex candidato a presidente Sergio Massa, y al ex presidente Alberto Fernandez. ¿Qué podemos esperar? Si el Auditor General de la Nación fue impulsado por los propios apadrinadores políticos de quienes motorizaron las maniobras y mecanismos expuestos previamente.

La estrategia que viene implementando el gobierno para transparentar su gestión, vistas las dificultades que plantea la transparencia en el Estado Argentino, consiste en recurrir a las auditorías externas. La sola propuesta de auditoría externa disparó la marcha organizada por quienes ven en riesgo sus propios intereses personales. El desfile de cada uno de los referentes de partidos políticos y movimientos sociales, autores del desastre, como Massa, Lousteau, Kirchner, Grabois, Pérsico, Kicillof, entre otros, fue incesante, dejando en claro que no se resignan a que el gobierno impida el manejo opaco de los dineros públicos, y que también sumó hasta la propia CGT, ATE y otros sindicatos que ven peligrar las cajas por las libertades propuestas por el gobierno en beneficio de sus representados.

Cuando Massa recortó el presupuesto educativo nadie organizó ninguna marcha porque evidentemente otros conductos de mayor caudal estaban perfectamente habilitados al uso discrecional del dinero de los ciudadanos y al que imprimía, generando inflación.

La pérdida del poder adquisitivo que sufrieron el personal docente y no docente de las universidades durante el 2023 no fue motivo de preocupación para las actuales autoridades educativas, al igual que los salarios docentes, muy en especial los de la Provincia de Bs. As., que supo destinar parte de su presupuesto a la prioritaria compra de penes de madera y gel íntimo, en lugar de que estos fondos llegaran a los alumnos de más bajos ingresos para acceder a educarse.

Los estudiantes argentinos deberían abrir los ojos porque no peligra la educación pública en Argentina, por el contrario, los argentinos estamos muy de acuerdo en que nuestros jóvenes tengan el enorme privilegio y la posibilidad de formarse en la universidad pública sin producir ni generar riqueza durante los años en que se están formando, y estamos dispuestos a pagar impuestos para ello, pero no para que nos tomen por estúpidos generando cajas espurias, ni mucho menos que utilicen a los estudiantes para defenderlas.

También pretendemos que el triste guarismo de sólo 26 graduados en las universidades públicas por cada 100 que ingresan debe mejorar sustancialmente, colocando los mecanismos de incentivos en los sitios correctos. Los estudiantes crónicos que ni estudian, ni trabajan, pero que son funcionales a estas cajas espurias de la corrupción política deben cesar y volverse productivos. Muchos de ellos también participaron de la marcha y por los mismos motivos que la casta.

Los votantes nos hacen llegar su convicción y apoyo a las medidas que está implementado el gobierno nacional y por ello, desde La Libertad Avanza Chacabuco, levantamos siempre las banderas de la transparencia que planteó durante la campaña nuestro Candidato a Intendente, y nos sumamos a exponer esta situación a fin de arrojar luz y claridad sobre los intereses opacos que nos retienen en la decadencia.