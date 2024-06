Dialogamos con Hernán Ibáñez presidente de la Cooperativa Eléctrica. En la entrevista radial el referente de la entidad comentó sobre los operativos que se vienen realizando por robo y hurto de energía, además dijo qué aumentó la cobrabilidad al 94 % a pesar del incremento de la energía reflejada en las últimas facturas, «podríamos decir hoy que los incobrables son un 7%, estamos haciendo procedimientos a diario de hace dos meses, llevamos 300 casos, muchos de ellos los llevamos a la fiscalía, después que cada usuario se haga responsable ante la justicia porqué hacía lo que no debía, estamos trabajando a diario en esto y hemos mejorado»

El presidente de la entidad además dijo, «la energía es lo primordial que hoy necesita una familia en una casa, deberíamos tener un plus por encima de los otros servicios que si paga. Un kilo de pan por día sale $2200 y la energía no es ni un kilo de pan por día, esa es la realidad, entiendo que no puede pagar, pero si puede pagar el cable, si puede pagar el teléfono, si puede pagar el gas y otras cosas, la energía vuelvo a decir es lo primordial que necesita una familia en una casa»