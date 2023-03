El concejal de «Juntos» Rodolfo «Loli» Serritella en diálogo con Líder y habló de la solicitada del Frente de Todos dirigida a su persona y dijo que, «es una costumbre de una parte de los Concejales del Frente de Todos atacar en lo personal.

«Ellos dicen que miento y lo que digo todo se puede comprobar. La escuela 42 dejó de funcionar porque no había alumnos, la escuela legalmente nunca estuvo cerrada, no había alumnos, la escuela estaba activa. Es un capricho político y van a gastar 14 millones de pesos en una escuela mal ubicada por la peligrosidad de la autopista, los que podían ir ahí ya están en otras escuelas. No sé dónde miento, pasaron 4 años de este gobierno y la van abrir ahora, si era tan necesario porqué ahora»