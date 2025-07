Cintia Espejo: “La falta de insumos complica la emisión de licencias de conducir en los municipios”

Chacabuco – La directora del área de Licencias de Conducir del municipio, Cintia Espejo, advirtió sobre la incertidumbre que atraviesa el sector tras la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que provocó que los municipios pasen a depender del Ministerio de Transporte de la Nación. Esta decisión, aseguró, genera demoras, falta de insumos y preocupación especialmente en localidades del interior bonaerense.

“Nos dijeron que seamos cautelosos con lo que imprimimos porque no sabemos si vamos a seguir recibiendo insumos. La prioridad debe ser para profesionales y personas que viajen al exterior”, explicó Espejo en una entrevista con Líder.

Falta de insumos y futuro digital

La funcionaria detalló que el principal insumo afectado son los materiales necesarios para imprimir las licencias físicas. “Ya hay municipios que no pueden imprimir licencias. Nosotros aún contamos con stock, pero no sabemos hasta cuándo”, dijo.

Cintia Espejo también deslizó que desde el gobierno nacional podrían estar impulsando una migración hacia la licencia digital a través de la app Mi Argentina, aunque reconoció que esto representa un desafío, especialmente para personas mayores o quienes no cuentan con acceso a Internet móvil. “No todos pueden descargar la aplicación ni mostrarla si no tienen datos. Es preocupante”, indicó.

Sin comprobantes ni alternativas claras

Otro punto crítico señalado por la directora es la falta de un comprobante oficial para quienes no reciben la licencia física. “Antes, ante faltantes, provincia nos autorizaba a entregar un papel firmado como respaldo. Hoy no tenemos nada”, remarcó, y aclaró que los seguros no siempre reconocen la licencia digital como válida en otras provincias.

¿Cómo sigue la situación?

“Seguimos trabajando con normalidad, pero cuidando los insumos como oro. Si un camionero tiene que salir y no tenemos cómo imprimirle la licencia, se complica”, explicó. También aclaró que los valores de las licencias actualmente rondan los $45.000 para principiantes, y que la oficina continúa atendiendo en Alberdi 64, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

Finalmente, Espejo dejó en claro que ni el municipio ni la provincia son responsables de esta situación, ya que responde a decisiones tomadas a nivel nacional, luego de la disolución del organismo que antes garantizaba el abastecimiento.

“Los que damos la cara somos los jefes, y la gente muchas veces no entiende que esto no depende de nosotros. Necesitamos respuestas urgentes para no dejar a la gente sin su licencia.”