En la mañana del jueves el secretario de Gobierno contador Alejo Pérez en dialogo con Líder analizó la campaña electoral de cara a las legislativas del 14 de noviembre.

El candidato en la entrevista radial dijo que, “La gente encuentra respuesta en la gestión y nos viene acompañando desde el 2015 y creo que lo va a seguir haciendo, la sociedad de Chacabuco tiene en claro donde no hay que volver y tiene fresco el recuerdo de como era antes del 2015 y cuáles son las soluciones que vino a traer esta gestión”.

Pérez además dijo, “La gente quiere que se le resuelva los problemas y que nosotros estemos en la gestión como estamos, encima de las problemáticas que puede haber en la ciudad. La gente no quiere ver esas discusiones, esas peleas que no llevan a ningún lado, eso hace que no discutamos cuestiones de fondo y nos sentemos a resolver lo que verdaderamente le importa al vecino”.

“Los problemas de los que hablo son la inflación, la economía, la seguridad, la educación, nosotros queremos poner eso en agenda, por eso nos parece importante que a nivel provincial, nacional y local acompañen el espacio de “Juntos” porque es el espacio que puede poner en discusión estas cuestiones , y que se dejen de tomar medidas electorales que son parches para pasar las elecciones, las discusiones tiene que ser de fondo y poner un freno a esto que se viene haciendo para discutir realmente y así encontrarle el rumbo a la argentina”.