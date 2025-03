Dialogamos con la concejal radical, contadora Cecilia Gabrieli, presidente del espacio «Juntos» sobre la sesión apertura y puntualmente sobre el discurso del intendente Darío Golía y los abucheos de militantes oficialistas, «no fue agradable para nadie, no nos interfiere a nosotros, sabemos lo que queremos decir y podemos hacerlo aún con el abucheo y gritos en la sala, pero afecta a la calidad democrática»,

«Tenemos que ser capaces de escucharnos con respeto y escuchar esas voces disidentes, eso es lo que faltó y a mi manera de ver el presidente debería haber sido más estricto con lo reglamentario en cuanto a poner orden en algunas personas que paradas desde una silla gritaban cosas, no sumaban nada al debate, pedí respeto y pedí a las personas que no querían escucharme se retirarán»

En referencia al discurso de Golía la edil opositora dijo, «por momentos me pareció un discurso copy page del año anterior, hablaba otra vez de plan integral, de plan estratégico respecto a tránsito y seguridad, la evaluación de la UTN, mapa de accidentologia, mapa del delito, cosas que dijo en la apertura del año anterior y en 15 meses de gestión no hemos visto resultados, no lo decimos nosotros, la gente está desesperada con el tema de seguridad, la gente no sabe cómo protegerse, no saben más que pedir y solo han recibido cómo respuesta botones antipáticos y eso no le resulta suficiente, tienen identificadas a las personas, saben quiénes entran a las casas pero no están recibiendo respuesta de los funcionarios de las áreas, creemos que falta la decisión política y el apoyo para que puedan actuar en el tema seguridad, por lo tanto el discurso con anuncios rimbombantes en tránsito y seguridad a mí no me satisface al no haber resultados que tiene una escalada durante todo el año, la situación es preocupante»