El concejal de Juntos Rodolfo «Loli» Serritella en diálogo con Líder habló de la actualidad política, entre otros el acuerdo con el FMI y a nivel local el pedido de informe hacia el ANSES y sobre el supuesto desvío de viandas por parte de Jefatura Distrital, «es un tema para darle importancia, de hecho se hicieron las denuncias internas, la Provincia se puso en la investigación aunque vienen lento, es un caso bastante sencillo de explicar y bastante difícil de defender, por eso nadie salió en Chacabuco a defender a la jefa y al coordinador nombrado por la jefa Distrital.»

Sobre el pedido al ANSES el concejal dijo que , «En los últimos días hemos recibido algunos reclamos de los vecinos, dicen que estos últimos 15 días están sin sistema, sin poder realizar tramites, eso nos preocupó que sean tantos días, pasaron ya muchos días y vemos que no se resuelve el problema, mas que nada es hacernos eco del reclamo de la gente que necesita de esos tramites urgentes. A esto se le suma que se ha sacado la atención en las delegaciones municipales , se dijo que se iba a ir de manera semanal y esto nos preocupa porque hace meses que no van y los vecinos dicen que no tienen respuesta del porque no concurren.»