Ignacio Orsini, concejal del PRO en Chacabuco: “La gestión local es muy pobre y preocupa la desconexión entre dirigentes y vecinos”

El concejal del PRO en Somos Chacabuco, Ignacio Orsini, analizó en diálogo con Líder la actualidad política local y nacional, luego de las elecciones del 7 de septiembre. También se refirió a la situación del municipio, la economía del país, la relación con el gobierno de Javier Milei y los desafíos de su espacio político.

“Hay una desconexión muy grande entre representantes y representados”

Orsini destacó que en la última elección se evidenció la crisis de representación que atraviesa la política argentina:

“La distorsión que hay entre representantes y representados es mucho mayor de lo que creíamos. Los espacios más moderados quedamos desdibujados en medio de una polarización donde parece que todo es blanco o negro”.

El edil cuestionó las alianzas que dirigentes de su partido hicieron con sectores del oficialismo nacional:

“Algunos por estar cerca del poder dejaron de lado ideas y valores republicanos que siempre defendimos”.

Críticas al gobierno nacional

Respecto de la gestión de Javier Milei, Orsini sostuvo que si bien comparte la necesidad de estabilidad macroeconómica, el rumbo actual genera preocupación:

“El gobierno se enfoca solo en lo financiero y descuida la economía real. La inflación bajó, pero el consumo se desplomó y la gente no llega a fin de mes. Eso no es sostenible”.

Además, cuestionó decisiones recientes:

“Se fueron más de mil millones de dólares en una maniobra financiera solo para sostener el dólar hasta las elecciones. Eso es electoralismo, no gestión económica”.

Chacabuco: reclamos por obras e infraestructura

El concejal fue muy crítico con la gestión local del intendente Darío Golía:

“La agenda de gobierno es muy pobre. No hay programas ni convenios con Nación o Provincia para obras nuevas. Cada vez que ponen una lámpara hacen como si fuera una autopista”.

También advirtió sobre la falta de planificación urbana:

“Chacabuco necesita obras hídricas de fondo, como las que se hicieron en gestiones anteriores. Si cada 4 o 5 años no hay una obra importante, la ciudad seguirá sufriendo”.

Salud mental: un tema prioritario

En la última sesión del Concejo Deliberante se debatió sobre salud mental, y Orsini subrayó la importancia de abordarlo seriamente:

“No puede seguir siendo un tema tabú. Hace falta inversión concreta del municipio y más recursos humanos. Si no se toman medidas, vamos a ir a fondo con este tema desde la oposición”.

Elecciones y boleta única

De cara a las elecciones de octubre, Orsini analizó el escenario:

“El resultado de Somos Chacabuco no me sorprendió, era el que esperábamos en un contexto de polarización. Lisandro y la lista hicieron una gran elección”.

Sobre la boleta única, consideró que puede generar confusión en los votantes:

“Lo nuevo siempre trae complicaciones. Hay que trabajar en la capacitación para que la gente no se confunda”.